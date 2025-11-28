İmamoğlu’nun diploma davasında sürpriz hakim değişikliğine CHP'den tepki

Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptal edilmesi üzerine açılan ceza davasında üçüncü duruşma öncesi dikkat çekici bir görev değişikliği yaşandı.

İlk duruşmalara bakan hâkim, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından Kahramanmaraş’a atanırken, 8 Aralık’ta yapılacak duruşmayı İstanbul 11. Ağır Ceza Üye Hâkimi yönetmesi kararlaştırıldı.

Karara CHP'den tepki geldi. CHP'nin Grupbaşkanvekili Murat Emir "mesaj yollu atama" olarak değerlendirdiği karara "Sen misin Pehlivan’ı bağlayan” diyerek hâkimi süren bir düzen." diyerek tepki gösterdi.

İSTANBUL'DAN MARAŞ'A GÖNDERİLDİ

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olan Ekrem İmamoğlu’nun diploma davasında hâkim değişikliği gündem yarattı.

T24’ün haberine göre, İmamoğlu’nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan’ın SEGBİS ile duruşmaya bağlanmasına karar veren, ikinci duruşma öncesinde ise kendisi izindeyken mahkeme salonunun “küçük salona” alınması tartışmasıyla gündeme gelen ancak "Ben izindeyken karar aldılar, mağduriyeti ben yaratmadım" diyen hâkim, HSK’nın son kararnamesiyle İstanbul 59. Asliye Ceza Hakimliği’nden Kahramanmaraş 13. Asliye Ceza Hâkimliği’ne atandı.

SARAL BAKANLIĞA ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

İki celse arasında Cumhurbaşkanı Danışmanı Oktay Saral’ın, duruşmada çekilen “fotoğraf” üzerinden hâkimi ve uygulamayı eleştiren açıklamaları ile Adalet Bakanlığı’na yaptığı “çağrı” da dikkat çekmişti.

Bu atama sonrası yeni görevlendirilen İstanbul 11. Ağır Ceza Üye Hâkimi, 8 Aralık’ta görülecek duruşmayı yönetecek.

Böylece İmamoğlu hakkındaki diploma davası yeni bir yargıçla devam edecek.

MURAT EMİR: "HÂKİMİ SÜREN BİR DÜZEN"

İmamoğlu'nun diploma davasına yönelik bu atama CHP tarafından tepkiyle karşıladı. CHP'nin Grupbaşkanvekili Murat Emir sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

HSK kararnamesinin en “mesaj” yollu ataması, Ekrem İmamoğlu’nun diploma davasının hâkimini Kahramanmaraş’a göndermek oldu. Suçu ne? Tutuklu avukat Mehmet Pehlivan’ı müdafi sıfatıyla SEGBİS’le duruşmaya bağlamak. “Sen misin Pehlivan’ı bağlayan” diyerek hâkimi süren bir düzen. Neyse ki HSK’nın başındaki bakanımız birazdan “Bağımsız yargı” açıklaması yapacaktır.