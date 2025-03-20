İmamoğlu’nun gözaltına alınması dünya basınında: Türkiye’de protestolar başladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması dünya basınında gündemin üst sıralarındaki yerini koruyor.

Pek çok medya kuruluşunun haberinde, gözaltıların CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığı için ön seçim yapacağının duyurmasından yalnızca birkaç gün önce alındığına dikkat çekildi.

Haberlerde, ayrıca, karar sonrası başlayan protestolar ve Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkileri yer alıyor.

"PROTESTOCULAR HÜKÜMET KARŞITI SLOGANLAR ATTI"

İngiltere merkezli BBC, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından gerçekleşen protestolara ve protestolar sırasında yaşanan polis müdahalesine dikkati çekti. BBC’nin ''İBB Başkanı’nın gözaltına alınmasının ardından Türkiye’de protestolar başladı'' başlıklı haberinde şu ifadelere yer verildi:

''Türkiye’de yetkililerin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nı gözaltına almasının ardından, protestolar patlak verdi. İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en güçlü siyasi rakiplerinden biri olarak görülüyor. Sokaklarda öfke...Protestocular hükümet karşıtı sloganlar attı.

Protestocular, sokaklara ve üniversite kampüslerine çıkarken, metro istasyonlarında da hükümet karşıtı sloganlar atıldı. Yıllardır görülmeyen bir halk öfkesi sokaklara yansıdı. Türkiye’nin en büyük şehri İstanbul’da polis ve protestocular arasında çatışmalar yaşandığı bildirildi. Reuters haber ajansının görüntülerinde, polis memurlarının İstanbul Üniversitesi önünde kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandığı görüldü.''

"TÜRK LİRASI REKOR DÜŞÜŞ YAŞADI"

Reuters, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından Türk lirasındaki rekor düşüşün piyasaların geleceğine etkileri üzerine yoğunlaştı. Reuters, piyasaların kapanışına ilişkin haberinde, ekonomi ve finans alanında uzman isimlerin yorumlarına yer verdi. Haberde, şu görüşler dile getirildi:

''Commerzbank’ın gelişmekte olan piyasalar ve döviz analisti Tatha Ghose, ’Türkiye’de siyasi soruşturmalar ve tutuklamalar piyasada giderek daha fazla endişe yaratıyor’ dedi ve dolar karşısında 40 TL seviyesinin Merkez Bankası’nın enflasyon nedeniyle tolere edemeyeceği bir kur seviyesi olacağını belirtti.

ING’nin EMEA FX ve sabit getirili menkul kıymetler stratejisti Frantisek Taborsky ise TL’nin şu anda gelişmekte olan piyasalar arasında en çok tercih edilen carry trade enstrümanı olduğunu ve ani bir hareketin daha fazla sermaye çıkışına yol açabileceğini ifade etti.

Türkiye'nin uluslararası tahvilleri de baskı altında kaldı. Uzun vadeli tahviller en sert düşüşleri yaşarken, 2045 vadeli tahvilin fiyatı 1,3 cent düşerek dolar bazında 85,35 cente geriledi.''

Reuters, konuyla ilgili bir başka haberinde İmamoğlu’nun inşaat şirketine el konmasına kararına ve konuya ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ''bir sonraki cumhurbaşkanına darbe girişimi’’ nitelendirmesine yer verdi.

İSTANBUL'DAKİ EYLEM YASAĞINA YER VERİLDİ

Rusya devletine bağlı haber ajansı TASS, 23 Mart’a kadar İstanbul’da eylemlerin 4 gğn süreyle yasaklanmasıyla eş zamanlı protestolara dikkati çekti ve ''Türkiye’nin ana muhalefet partisi lideri Özgür Özel, parti üyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını protesto etmek için halkı 23 Mart Pazar günü sokaklara çıkmaya çağırdı'' ifadesini kullandı.

TASS gözaltına ilişkin ayrı bir haberde TBMM’deki protestolara dikkati çekti ve şu ifadelere yer verdi:

''CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, hükümeti hukuku çiğnemekle ve halkın iradesini yok saymakla suçladı. Başarır 'Siz demokrasiyi ve hukuku ayaklar altına aldınız, 86 milyon insanın iradesini yok sayıyorsunuz. İmamoğlu sizin kâbusunuz olabilir ama o, 86 milyon vatandaş için bir umut simgesidir’ dedi''