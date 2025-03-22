İmamoğlu’nun gözaltına alınması: Protestolar dünya gündeminde

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki 87 kişinin 19 Mart Çarşamba günü gözaltına alınmasının ardından ülke genelinde artan protestoların dünya basınına yansımaları sürüyor.

Olayların başladığı günden beri yaşanan gelişmeleri takip eden dünya basını, dün yaşanan protestolar ile güvenlik güçleri ve öğrenciler arasında çıkan çatışmaları da gündemlerine taşıdı.

Dünya basınının gündeminde, Türkiye’de yaşanan son gelişmeler şu şekilde yer aldı:

EL CEZİRE: "SİSTEMİK ADALETSİZLİK"

Katar merkezli El Cezire televizyon kanalı, “Türkiye'nin İstanbul kentinde binlerce kişi belediye başkanının tutuklanmasını protesto etmek için yürüyüşe katıldı” başlığıyla dün çok sayıda insanın Saraçhane’de toplanmasını ele aldı.

El Cezire’nin haberinde, binlerce protestocunun AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yetkililerin, “sokak terörünü” bastıracağı yönündeki uyarısına meydan okuduğu belirtilerek “Protestocular, İstanbul'da şehrin tutuklanan belediye başkanına destek yürüyüşüne katıldı” denildi.

Haberde, protestocuların “Bu hareketin herhangi bir siyasi partiyi desteklemekten ziyade Türk toplumundaki ‘sistemik adaletsizlik’ hakkında bir mesaj göndermeyi amaçladığını” söyledikleri kaydedildi.

El Cezire, İmamoğlu’na ilişkin “İmamoğlu, Mart 2019'da Türkiye'nin en büyük şehrinin belediye başkanı seçilerek, Erdoğan'a ve çeyrek asırdır İstanbul'u kontrol eden Adalet ve Kalkınma Partisi'ne ‘tarihi bir darbe’ vurdu” ifadelerini kullandı.

BBC: "ERDOĞAN İÇİN KİŞİSEL BİR DARBE OLDU"

İngiltere merkezli yayın kuruluşu BBC, dün yaşanan protestoları ele aldığı haberinde, “Erdoğan Türkiye'deki protestoları kınadı, onlarca kişi tutuklandı” başlığını kullandı.

Haberde, konuya ilişkin “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın muhalefetin önemli isimlerinden birinin tutuklanmasından günler sonra Türkiye'de artan protestoları kınadığı” bildirilirken; “İmamoğlu’nun, Erdoğan'ın en güçlü siyasi rakiplerinden biri olarak görüldüğü” kaydedildi.

BBC, haberinde ayrıca, “İmamoğlu’nun geçen yıl ikinci kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesiyle Erdoğan’ın iktidara geldiğinden bu yana partisinin ilk kez ülke genelinde sandıkta yenilgiye uğradığına” ilişkin bir yoruma yer verdi. Haberde, “seçimlerin aynı zamanda, İstanbul'da büyüyen ve iktidara gelirken İstanbul Belediye Başkanı olan Cumhurbaşkanı için de kişisel bir darbe olduğu” ifadesi kullanıldı.

FT, TCMB’NİN MÜDAHALESİNE VURGU YAPTI

İngiltere merkezli Financial Times (FT) gazetesi de “Erdoğan'ın rakibinin tutuklanmasının ardından Türkiye lirayı savunmak için 12 milyar dolarlık rekor harcama yaptı” başlığıyla İmamoğlu’nun gözaltına alınmasından sonra Türkiye ekonomisindeki dalgalanmaya dikkat çekti.

FT, “İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB), Türk lirasının ABD doları karşısında yüzde 11'e varan bir düşüşle ‘tarihinin en düşük seviyesine’ inmesinin ardından yaklaşık 12 milyar dolar tutarında döviz rezervi harcayarak, kayıtlara geçen en büyük müdahalede bulunduğunu” belirtti. FT, bu müdahalenin, “siyasi krizin yatırımcı güveni ve piyasa istikrarı üzerindeki etkisinin ciddiyetinin altını çizdiğine” işaret etti.

CNN: "Erdoğan'ın başlıca siyasi rakibi"

ABD merkezli CNN televizyon kanalı da “Erdoğan'ın başlıca siyasi rakibinin gözaltına alınması üzerine Türkiye'de protestolar devam ederken şiddetli çatışmalar yaşandı” ifadesini kullandı.

CNN, yaşanan olaylara ilişkin, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun serbest bırakılmasını talep eden göstericiler ile muhalefet destekçileri ve devlet güvenlik güçleri arasında Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde ikinci gün de şiddetli çatışmalar yaşandı” denildi.

RT: "ERKEN SEÇİM İHTİMALİNİ GÜÇLENDİRDİ"

“Erdoğan'ın belası: Türkiye Cumhurbaşkanı'nın en güçlü rakibi tutuklandı. Şimdi ne olacak” başlığıyla, Rusya merkezli Russia Today (RT) yayın kuruluşunda yer alan bir değerlendirme yazısında Türkiye’de yaşanan son gelişmelere yer verildi.

Yazıda, “Hükümetin, partisinin ön seçimi öncesinde kilit bir muhalefet liderini hedef alarak riskli bir kumar oynadığı” yorumu yapılırken, “İmamoğlu'nun gözaltına alınması Türkiye'nin iç siyasi durumunu daha da kötüleştirdi ve olumsuz ekonomik etkileri de tetikledi” denildi.

Yazıda, şu ifadeler de kullanıldı:

“Analistler İmamoğlu'nun tutuklanmasını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğin azaldığı bir dönemde güçlü bir rakibi etkisiz hale getirmeyi amaçlayan yetkililerin önleyici bir saldırısı olarak değerlendiriyor. Bir sonraki cumhurbaşkanlığı oylamasına üç yıl olmasına rağmen, İmamoğlu son zamanlarda kampanyasını yoğunlaştırmış ve ülkenin kötüleşen ekonomik krizi nedeniyle erken seçim çağrısında bulunmuştu. Ülke çapında artan protestolar erken seçim ihtimalini güçlendirdi ve hükümeti kampanya döneminden çok önce muhalefetin kilit isimlerinden birini görevden almaya sevk etti.”