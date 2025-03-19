İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını protesto eden Fındıklı halkı, "Demokrasi Nöbeti"ne başladı

Rize’de Fındıklı halkı, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını protesto etti. Fındıklı halkı Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlediği eylemin ardından Kadirhan Kadıoğlu Sosyal Yaşam Merkezi'nde demokrasi ve adalet nöbetine başladı.

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu ve belediye meclis üyelerinin de katıldığı demokrasi ve adalet nöbetinin, Ekrem İmamoğlu serbest bırakılana kadar devam edeceği bildirildi.

Demokrasi nöbetine başlayan yurttaşlar, karara tepki gösterdi.

81 yaşındaki Fatma Ertaş, "İmamoğlu için ağladım aynı benim oğlum gibi görüyorum başkası yok, çok seviyorum çok merak ediyorum. İmamoğlu için nöbete başladım burada kalacağım. Burayı İmamoğlu yaptı. Burada nöbette kalacağım."

Jale Engin, "Yenemeyecekleri bir insana bunu yapmak açıkça darbedir. Hak hukuk adalet arıyoruz."

Yıllarca adliyede çalıştığını ifade eden Melahat Güler, "Ben 36 yıl adliyede çalıştım adaletin ve Türkiye’nin bittiği bir yerdeyiz o nedenle sonuna kadar destekleyeceğiz ya hep beraber ya hiç birimiz."

Demokrasi nöbetine başlayan diğer yurttaşlar ise, yaşananların açıkça ortada olduğunu söyleyerek direnmeye devam edeceklerini söyledi.