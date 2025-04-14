İmamoğlu’nun iptal edilen diploması: Komisyonda imzası bulunan isim TÜGVA eğitmeni çıktı!

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptaline ilişkin komisyon raporunda imzası bulunan Doç. Dr. Yasin Çetin’in TÜGVA’da mensubu olduğu ortaya çıktı.

Cumhuriyet gazetesinden Engin Deniz İpek’in haberine göre Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun, gözaltına alınmadan bir gün önce üniversite diplomasının iptal edilmesine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

2024'TE İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDE ÇALIŞMAYA BAŞLADI

İstanbul Üniversitesi’nin, İmamoğlu’nun diploma iptali için referans aldığı “komisyon raporunda” imzası bulunan üç kişiden biri olan akademisyen ve tiyatrocu Doç. Dr. Yasin Çetin’in, iktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) mensubu ve eğitmenlerinden olduğu öğrenildi.

Çetin’in eski AKP’li Sakarya Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin danışmanlığını yapmış olduğu ortaya çıkmştı.

2022 yılında İstanbul Medipol Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon Ve Sinema Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak işe başlayan Çetin, 2023 yılında Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde doktor öğretim görevlisi oldu.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü’ndeki görevine ise 2024 yılında başladı.