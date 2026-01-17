“İmamoğlu’nun jeti” iddialarına jetin sahibi Demirci’den yanıt

"Ekrem İmamoğlu'nun jeti" olarak yandaş medyada duyurulan ve uyuşturucu partileri düzenlendiği iddia edilen jetin eski sahibi AKP'li iş insanı Veysel Demirci çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Dün TGRT’de yayımlanan programa katılan ve yandaş isimler Fuat Uğur ile Cem Küçük’ün sorularını yanıtlayan Veysel Demirci, uyuşturucu partileri düzenlendiği ve para taşındığı iddialarıyla gündeme gelen jetin Ekrem İmamoğlu’na tahsis edildiği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Demirci, “uçakta özel bölme bulunduğu” ve “Londra’ya para taşındığı” başlıklarıyla gündeme getirilen tüm iddiaların ise “imkânsız” olduğunu söyledi.

“İMAMOĞLU’NU HAYATIMDA GÖRMEDİM”

Yandaşların sorularını yanıtlayan Demirci, İmamoğlu ile herhangi bir ilişkisinin bulunmadığını belirterek, “Hayatım boyunca Ekrem İmamoğlu’nu görmedim. Ona uçak tahsis etmedim, CHP’ye kiraya vermedim. Herkes beni tanır, siyasi duruşum da bellidir” ifadelerini kullandı.

Demirci, önceki gün basına yansıyan ifadelerinde "Koyu Reisçiyim, herkes beni tanır. Benim hassasiyetimi bilirler, CHP’ye uçak kiraya vermezler" ifadelerini kullanmıştı.

“UÇAKTA ÖZEL BÖLME YOK”

Demirci, uçakta cinsel ilişkiye girilebilecek özel bir alan bulunduğu iddialarına da yanıt verdi. Demirci, “Benim uçağımda özel bir bölme yok” dedi.

“KENDİ SİLAHIMI BİLE UÇAĞA SOKAMIYORUM”

Uçakta uyuşturucu kullanıldığı yönündeki iddiaları da reddeden Demirci, özel jetlerle ilgili güvenlik prosedürlerine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Normal bir yolcu uçağına binerken hangi kontrollerden geçiyorsanız, özel jete binerken de aynı kontrollerden geçilir. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Ben kendi uçağıma, kendi silahımı bile sokamıyorum.”

“İNGİLTERE’YE NASIL SOKACAKSINIZ?”

İngiltere’ye bavullarla para taşındığı iddialarına ise “şaşkınlıkla” yaklaştığını söyleyen Demirci, “Bu iddiaları medyadan duyuyorum. Diyelim buradan götürdünüz; İngiltere’ye nasıl sokacaksınız? Böyle bir şeyin imkânı yok” diye konuştu.