İmamoğlu’nun kurmayları yok edilmek istendi

Haber Merkezi

Toplumsal ikna kabiliyetini yitiren, meşruiyeti tartışılan Saray rejimine karşı memleketin dört bir tarafında isyan dalgası büyürken, hukuku kendisine araç kılan iktidar bloku, uydurma suçlarla muhalefeti zayıflatmaya çalışıyor. AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisine olası bir rakip gördüğü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu özelinde başlatılan ve tutuklamalarla devam eden süreçte yaşananlar da rejimin ayakta kalması için tasarlandı. Yürüttükleri çalışmalarla toplum gözünde rejime zarar veren, İmamoğlu’nun başarılı çıkışına destek olan kim varsa kılıfına uydurulan suçlamalarla halkın gözü önünden alınmak istendi.

TÜİK’in halkı kandıran rakamlarıyla mücadele eden, iktidarın rant talan düzenine karşı çıkan, belediye faaliyetleriyle iktidarın yarattığı yoksulluğu ortaya koyan ve toplumun geniş kesimleri tarafından kabul edilen bu isimler operasyonların ardından bir bir içeri atıldı. İktidarın kendine tehlike gördüğü ve operasyonun bir parçası kıldığı, İmamoğlu’nun heyetinde yer alan isimlerden bazıları şunlar:

• Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan

2005 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İstanbul Metropolitan Planlama ve Tasarım Merkezi'nde şehir plancısı olarak çalışmaya başlayan Şahan, tarihi kent alanları üzerine projelerle öne çıktı. Şehir plancısı olarak 2024 yerel seçimlerinde Şişli Belediye Başkanlığını kazanan Şahan, İPA’nın kurulum sürecinde de aktif rol oynadı. Bir dönem IPA Başkanlığı’nı da yürüten Şahan da iktidarın kendisine tehlike olarak gördüğü isimler içerisinde yer aldı.

Resul Emrah Şahan

• Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık

Şehir plancısı olan Çalık, 2019 yerel seçimlerinde belediye başkanlığını kazanarak Saray rejiminin tam hedefi haline geldi. İstanbul'un ilk şehir plancısı belediye başkanı unvanı ile çalışmalarını sürdüren Çalık, kentsel dönüşüm, yeşil alanların artırılması ve sosyal etkinliklerle de dikkat çekti.

Mehmet Murat Çalık

• İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat

CHP’nin yerel yönetim politikalarının belirlenmesinde önemli bir rol üstlenen Mahir Polat, özellikle kültürel mirasın korunması, tarihî yapılarla ilgili çalışmalar ve kent politikaları ile tanındı. CHP’nin yerel politikalarının belirlenmesinde önemli rol oynayan Polat, İmamoğlu’nun İBB Başkanı olmasıyla Kültürel Miras Daire Başkanı olarak görev aldı. Polat’ın öncülük ettiği projelerden bazıları şöyle: Taksim Gezi Parkı'nın mülkiyetinin Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden alınıp tekrar İBB’ye kazandırılması, Kariye Camii’nin yeniden müze olması için ettiği mücadele, Fener-Balat-Ayvansaray hattındaki restorasyon projeleri, Samatya, Yedikule, Zeyrek gibi semtlerde kültürel miras çalışmaları, Latin Katolik Mezarlığı, Ermeni ve Rum mirasının belgelenmesi gibi azınlıkların kültürel mirasına duyarlı projeler

Mahir Polat

• İPA Başkanı Buğra Gökce

Şehir Plancısı ve akademisyen olan Gökce, Nisan 2024 itibarıyla İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı oldu. Özellikle bu dönemde dikkat çeken çalışmalara imza atan Gökçe, ülkedeki yoksulluğu TÜİK eliyle gizlemeye çalışan rejime karşı halkın gerçek verilere ulaşma imkanını İPA üzerinden sağladı.

Açlık ve yoksulluk sınırı verileri, enflasyon oranları, İstanbul’daki yaşam maliyeti gibi birçok araştırmaların yürütülmesinde görev alan Gökce, halkı kandırmaya çalışan Saray’ın politikalarını teşhir etmesiyle öne çıktı.

Buğra Gökce

• İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun

2014 yılında Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı seçilmesinin ardından onun danışmanı olarak görev yapmaya başlayan Ongun, 2019 yerel seçimlerinden sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü olarak atandı. Burada iktidarın manipülasyonlarına, hedef göstermelerine karşı kamuoyunu bilgilendirme ve kurumsal iletişim görevlerinde bulunan Ongun, iktidar kanadının yalanlarına karşı etkin bir mücadele de ortaya koydu.

Murat Ongun

• Siyasi Danışman Necati Özkan

Ülkenin önde gelen siyasi danışmanlarından biri olarak gösterilen Necati Özkan, İmamoğlu'nun kampanya direktörü olarak dikkat çekti. Özkan, yerel seçimlerde yürütülen başarılı kampanyalarla iktidarın da hedefi haline geldi. Siyasi iletişim alanındaki çalışmalarını İmamoğlu’nun adaylık sürecinde pratiğe döken Özkan da yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandı.

Necati Özkan

• Şişli Belediyesi KENTHAŞ Genel Müdürü Yardımcısı İpek Elif Atayman

Şişli Belediye Başkanlığı’nda 11 yıl Basın Yayın ve Halkla İlişkilerden sorumlu danışman olarak görev yapan Atayman, 2019 yerel seçimlerinde ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iletişim ekibinde yer aldı. İBB iştiraki Medya A.Ş.'nin Genel Müdürlüğü'ne atanan Atayman, 2021'de İBB İştirakler İletişim Koordinatörlüğü görevine getirildi ve Ağustos 2024 itibarıyla Şişli Belediyesi KENTHAŞ Genel Müdür Yardımcısı oldu.