İmamoğlu’nun siyasi yasak cezasının istinaf tarafından onanmasına CHP'li Çiftci: "Adalete ve demokrasinin temellerine açık bir saldırı girişimidir"

19 Mart operasyonuyla tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun kamuoyunda "ahmak davası" olarak bilinen davada siyasi yasak içeren 2 yıl 7 ay 15 günlük cezası istinaf tarafından onandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci sosyal medya hesabından karara tepki göstererek şunları kaydetti:

"İBB Başkanımız ve Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu hakkında açılan “ahmak” davasında verilen cezanın İstinaf Mahkemesi tarafından onanması hukukun üstünlüğüne, adalete ve demokrasinin temellerine açık bir saldırı girişimidir. 31 Mart 2019 seçimlerinden sonra başlatılan bu dava, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret iddiasına dayandırılmıştır. Oysa Ekrem İmamoğlu’nun sözleri, dönemin İçişleri Bakanı’nın kendisine yönelttiği “ahmak” ifadesine verilen yanıttır; YSK üyelerine yönelik hiçbir hakaret yoktur. Hiçbir mahkeme kararı bizleri demokrasi yolundan geri çeviremez. Türkiye'nin geleceği, hukukun üstünlüğüne ve halkın iradesine inanan milyonların omuzlarında yükselecek."