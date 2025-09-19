İmamoğlu’nun siyasi yasak cezasının istinaftan onanmasına CHP'li Zeybek: "Ne yaparlarsa yapsınlar, İmamoğlu bu milletin umudu ve sesidir"

19 Mart operasyonuyla tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun kamuoyunda "ahmak davası" olarak bilinen davada siyasi yasak içeren 2 yıl 7 ay 15 günlük cezası istinaf tarafından onandı.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile karar tepki veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan zeybek şu ifadeleri kullandı:

"Ne yaparlarsa yapsınlar, Ekrem İmamoğlu bu milletin umudu ve sesidir. Sandık geldiğinde halkımız zorbalara ve zulme karşı gereken cevabı tarihin önünde verecek. Öyle de, böyle de… Bu ülkeye bu güzel memlekete,adaletin ve demokrasinin her zaman en önde ve en önce olacağı iktidarı kuracağız. Hiçbir köhnemiş karar bizi yolumuzdan çeviremeyecek."