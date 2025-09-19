İmamoğlu’nun siyasi yasak istenen ‘ahmak davası’nda aldığı cezayı istinaf onadı

Giriş / Abone Ol
Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı siyasi yasak istenen “ahmak” davasında aldığı 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası İstinaf Mahkemesi tarafından onandı.

  • 19.09.2025 18:44
  • Giriş: 19.09.2025 18:44
  • Güncelleme: 19.09.2025 18:47
Tututlu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı “ahmak” davasında aldığı  2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası İstinaf Mahkemesi tarafından onandı.

İmamoğlu’na, kamuoyunda “Ahmak Davası” olarak bilinen davada İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 4 yıl süreyle siyasi yasak cezası vermişti. İmamoğlu’nun istinaf mahkemesine taşıdığı o cezaya ilişkin karar çıktı.

İstinaf mahkemesi İmamoğlu’nun 2 Yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ile TCK 53. maddeden kaynaklanan “siyasi yasağı” da içeren haklardan yoksun bırakma cezasını onadı.

