İmamoğlu’nun X hesabına erişim engeli: CHP’li yöneticilerden fotoğraf hamlesi
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun X hesabına erişim engeli getirilmesinin ardından partili yöneticiler, tepkilerini sosyal medyada gösterdi. Aralarında Cem Aydın, Gökhan Günaydın, Burhanettin Bulut ve Ali Mahir Başarır’ın da bulunduğu çok sayıda CHP’li, profil fotoğraflarını İmamoğlu’nunkiyle değiştirdi.
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya platformu X’teki (Twitter) hesabı, gece saatlerinde erişime kapatıldı.
İmamoğlu’nun profiline giren kullanıcılar, “Yasal talep doğrultusunda, TR sınırları içindeki @ekrem_imamoglu için erişim engellendi” uyarısıyla karşılaşıyor.
Ekrem İmamoğlu'nun X (Twitter) hesabına erişim engeli getirilmesine bazı CHP yöneticiler, profil fotoğraflarına İmamoğlu’nu koyarak tepki gösterdi.
İmamoğlu'nun X hesabına bugün saat 02.00 sıralarında erişim engeli getirildi. İmamoğlu'nun profiline girildiğinde "Yasal talep doğrultusunda, TR sınırları içindeki @ekrem_imamoglu için erişim engellendi" ifadeleri yer alıyor.
CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, X hesaplarında yer alan profil fotoğraflarını İmamoğlu’nun fotoğrafı ile değiştirdi.