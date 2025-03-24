"İmamoğlu’nun yanındayız" dedi, kayyum tarafından jet hızıyla işten atıldı!

Caner AKTAN

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına ilişkin Dersim’de yapılan eylemde konuşan Belediye çalışanı Ali Mükan, kayyum tarafından jet hızıyla işten çıkarıldı. Kayyum Vali Mükan ile birlikte Hıdır Yıldız, Zeynep Kılıç ve Yılmaz Topaç’ın da işine son verdi.

İBB’ye yönelik iktidar operasyonunu kınamak amacıyla dün akşam kent merkezinde yapılan eylemde konuşan Mükan, “Bugün haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı çıkmak için buradayız. İmamoğlu’nun yanındayız” dedi. Mükan, akşam yaptığı açıklamanın ardından bu sabah saatlerinde işten çıkarıldı.

GELECEĞİMİZ İÇİN DİRENECEĞİZ

Kayyum tarafından işinden atılan Ali Mükan, yaşananlara ilişkin bir değerlendirme yaptı. Mükan, “Daha önce doğamıza, yaşam alanlarımıza, dilimize, kültürümüze sahip çıktığımız için FETÖ kumpasıyla tutuklanmıştık. 2012’de girdiğim hapishaneden 2018 yılının sonunda çıktım. Ben hapishanedeyken bizi tutuklayan hakim ve savcılar tutuklandı. Bize FEÖT kumpası kurulduğu ortaya çıkmış oldu. Şimdi de İmamoğlu’na sahip çıktığımız için kayyum tarafından belediyedeki işimizden atıldık” dedi.

KAYYUMUN HER GÜN PAYLAŞTIĞI DOĞA İÇİN BEDEL ÖDEDİK

Kayyum Vali Bülent Tekbıyıkoğlu’nun her gün sosyal medyadan Munzur Vadisi’nin görsellerini paylaştığını ifade eden Mükan, “Kayyum her gün “Tunceli’nin güzellikleri” şeklinde sosyal medyadan paylaşım yapıyor. Biz o güzellikleri korumak için bedel ödedik. Şimdi de kalkmış bizi işimizle, ekmeğimizle, geleceğimizle terbiye etmeye çalışıyor. Bunu kabul etmiyoruz. Emeğimiz ve geleceğimiz için direneceğiz” diye konuştu.

DARBECİ KAYYUM DURMUYOR

Dersim Belediyesi kayyum vali Bülent Tekbıyıkoğlu tarafından yönetiliyor. Belediye Başkanı Cevdet Konak 22 Kasım’da İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmıştı.

Bugüne kadar 12 kişiyi işten çıkaran kayyum Tekbıyıkoğlu, bugün de Ali Mükan, Hıdır Yıldız, Zeynep Kılıç ve Yılmaz Topaç isimli işçileri işten çıkardı. Belediyede toplamda çıkarılan işçi sayısı 16 oldu.

FETÖ KUMPASIYLA 6 YIL HAPİS YATMIŞTI

Ali Mükan Dersim Kültür ve Doğa Derneği Başkanlığı yaptığı dönemde kentteki tarikatçı yapılanmaya ve HES’lere karşı çıktığı için 2012’de FETÖ’cü savcı ve polislerin kurduğu kumpas sonucu tutuklanmıştı. Mükan 6 yıl 3 ay hapis cezası almıştı.