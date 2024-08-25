İmar adaletten önce geldi

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un 6 Şubat depremlerinde 1400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi’nin yeni inşaat alanında yaptığı açıklamaya aileler tepki gösterdi.

Açıklamada, “Bin 400 kişinin öldüğü ve 1,5 yıl geçmesine rağmen tek bir tutuklunun olmadığı Ebrar Sitesi Blokları’nda konut yapılıyor ve 6 Şubat’ta teslim edilecek. Buraya adaletten önce imar giriyor. İlk andan itibaren yanımızdalarmış gibi davranmalarını, yalan ve yersiz söylemlerini, bunun bir reklam malzemesiymiş gibi kullanılmasını kabul etmiyoruz” ifadeleri yer aldı.

Kurum, Ebrar Sitesi Blokları'nın inşaat alanında açıklama yapmış, “Ebrar Sitesi’nin yerine yaptığımız yaklaşık 770 konutumuzu az önce inceledik. Vefat eden vatandaşlarımızı geri getiremeyiz ama onların emaneti olan Ebrar Sitesi’ni ayağa kaldırmak bizim için çok önemli. Yıl sonuna inşallah Ebrar Sitesi’ni bitireceğiz, vatandaşlarımıza teslim etmeye başlayacağız” demişti.

ÖLENLER İÇİN ANIT YAPILMASI TALEP EDİLDİ

Bölgeye anıt dikilmesini istediklerini belirten aileler, Kurum’a şu sözlerle tepki gösterdi: “Bu kadar kişinin vefat ettiği bir site, bir can pazarı gibiydi…. Aradan çok uzun süre geçmeden imar pazarlığı yapılmaya başlandı. Örneğin orta hasarlı konutlar vardı, onlar imara kapatıldı. Onlar imara kapatılırken çok ciddi eylem yaptılar ama Ebrar Sitesi alanı hiç vakit kaybetmeden imara açıldı, buradaki çelişkileri anlayamıyoruz. Buna mecbur bırakıldık, seçme hakkımız olmadı. Bizi en çok üzen şey şu: Bin 400 kişinin öldüğü ve 1, 5 yıl geçmesine rağmen tek bir tutuklunun olmadığı Ebrar Sitesi Blokları’nda konut yapılıyor ve bu konutlar 6 Şubat'ta teslim edilecek. Buraya adaletten önce imar giriyor."

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İKİNCİ 6 ŞUBAT YAŞANABİLİR

Maraş’ın Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Meclis Başkan Vekili Mahmut Arıkan, 31 Ağustos'ta sona erecek olan mücbir sebep halinin şartsız, koşulsuz en az 6 ay daha uzatılması ve borçların 24 ay taksitlendirilmesi gerektiğini söyledi. Arıkan, deprem bölgesindeki esnaf ve girişimcilerin zor dönemden geçtiğini belirterek, “Aksi takdirde deprem bölgesi ikinci bir 6 Şubat depremini yaşamış olur" ifadelerini kullandı.