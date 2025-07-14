İmar Hukuku baypas edildi

Yaşam hakkı savunucularının, “İstanbul’a ihanet projesi” olarak nitelendirdiği Kanal İstanbul projesine yönelik ısrarcı ve aceleci tutum, konut ihalelerine yönelik verilere yansıdı. Uzmanların uyarıları yok sayılarak yapılaşmaya açılan kanal çevresinde kapasitenin çok üzerinde konut planlandığı, bazı konut ihalelerinin henüz imar planları askıdayken duyurulduğu öğrenildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sazlıbosna’nın doğusunda yer alan 2,5 milyon metrekarelik alan için imar planlarını 17 Haziran’da askıya çıkardı. Planlara itiraz için 2 Temmuz’a kadar süre verildi.

İTİRAZ SÜRESİNDE İHALE

İmar planları henüz askıdayken ve itiraz süresi devam ederken TOKİ’nin, bölgede yapılacak konutlar için iki ihalenin duyurusunu yapması dikkati çekti. TOKİ, 26 Haziran’da bin 45 konutluk, 27 Haziran’da ise 863 konutluk olmak üzere toplam bin 908 konutluk ihaleleri duyurdu.

Kanal İstanbul Projesi güzergâhında yapılacak konutlara yönelik ihaleler bunlarla da sınırlı kalmadı. TOKİ, 3 Temmuz’da bin 124 konutluk bir, 4 Temmuz’da 4 bin 390 konutluk dört, 8 Temmuz’da 761 konutluk bir ve 10 Temmuz’da 928 konutluk bir ihale olmak üzere yedi adet ihale için daha ilana çıktı. TOKİ’nin 26 Haziran - 10 Temmuz tarihleri arasında Kanal İstanbul güzergâhında düzenlenen ihale sayısı dokuz oldu.

Şehir Plancısı Ceyhan Çılğın, iktidarın Kanal İstanbul ısrarı ve kanal etrafındaki hareketliliğe yönelik BirGün’e değerlendirmelerde bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın raporlarında, kanal çevresinde imara açılan alanda 25 bin kişinin yaşayacağının belirtildiğini anımsatan Çılğın, şunları kaydetti: “Bu rakam gerçeği yansıtmıyor. Şu ana kadar 9 bin 111 adet konut için ihaleye çıkılmış durumda. TÜİK’in İstanbul için tespit ettiği 2024 yılı hanehalkı büyüklüğü 3,1 kişi. Basit bir hesapla daha şimdiden yaklaşık 28 bin kişinin yaşayacağı sayıda konut ihalesi yapıldığını söylemek mümkün. İhaleye çıkılan konutların yerleşim alanlarına bakarak, birkaç yeni ihalenin daha yapılacağını ve bu alanda yaşayacak nüfusun 35 bin kişiyi bulacağını düşünüyorum.”

YOKSULLAR PLANDA YOK

Çılğın, Kanal İstanbul Projesi’nin İstanbul’a zararlarını ortaya koyan çok sayıda şehir plancısının 19 Mart’ta İBB’ye yönelik gerçekleştirilen operasyon ile tutuklandığını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Umarım, meslektaşlarımın uğradıkları bu büyük haksızlık bir an evvel son bulur ve sevdiklerine, özgürlüklerine kavuşurlar. Şunun da altını çizelim, Kanal İstanbul güzergâhına yapılan konutlar yoksullar için yapılmıyor. Çoğunluğu tarım arazilerinden, mera alanlarından, korunan alanlardan olan bu alan, ticaret alanları, büyük teknoloji şirketleri ve AVM’ler için yapılaşmaya açılıyor.”