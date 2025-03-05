"İmar kirliliğine neden olma" soruşturması: Özcan Deniz 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi

Sanatçı Özcan Deniz, 'İmar kirliliğine neden olma' ve 'Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet' suçlarından hakkında açılan soruşturmaya ilişkin "Tamamen mağdur pozisyonundayım, buradan sağlıklı bir şekilde dönülmesini talep ediyorum" dedi.

Deniz, ‘şüpheli' sıfatıyla bugün İmar Suçları Soruşturma Bürosu'nda savcılığa ifade verdi.

Yaklaşık yarım saatlik süren ifadesinin ardından Deniz, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Mevcut durumla hiçbir ilgisi olmadığını belirten Deniz, "Alakam ilgimden kastım şu, inşaatın sahibi ben değilim, yapan ben değilim. Ben sadece, intifa hakkı olan biriyim. Süreç içinde intifa sahibi olan biri olarak, evde oturan kişi olarak, inşaatın ruhsata aykırı taraflarının varlığından haberdar olmuştum belediyenin ihtarlarıyla" dedi.

Deniz Film'e ihtarname çektiklerini ifade eden Deniz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu Deniz filmin, yani inşaatı yapan firmanın sorumluğundadır, bunları düzeltin diye. Maalesef buna hiçbir dönüş olmadı ardından belediyeye gittik ve dedik ki; ‘biz yasal yollarla her neyse yapı, tadilat ruhsatı vermenizi istiyoruz ki, aykırılıkları düzeltelim' ki, mal sahibi değilim. Mahkemeliğim, sadece intifa hakkım var yani mevcut malda kullanım hakkım var. Ben bunu ne zaman başvurdum belediyeye? 1'inci ayın 13'ünde ben iyi niyetli bir şekilde belediyeye gidip, ‘burada ruhsata aykırı yapılar tespit edilmiş, bende içinde oturan kişiyim ve mağdur tarafım. Bana yapı ruhsatı, tadilat ruhsatı verin ki, düzelteyim' demişim 1'inci ayın 13'ünde. Belediye ne zaman şikayette bulunmuş 1'inci ayın 14'ünde yani ben bu iyi niyetli müracaatı yaptıktan bir gün sonra. O yüzden böyle bir saçmalığın içindeyim şuan. Bu inşaat bir şekilde yapılmış, bu inşaata bir şekilde elektrik bağlanmış, su bağlanmış, bu inşaat 1 buçuk 2 yıldır orada Deniz Film tarafından sürdürülmüş, yapılmış ve hiçbir şekilde dava konusu söz konusu olmamış."

"İNTİFA HAKKIMI KULLANDIM"

Tapunun kendisine ait olmasını talep eden Deniz, "Mal benim çünkü ama uhdeme geçsin istiyorum. Bununla ilgili de Deniz Film'le sorunlar yaşıyorum ve mahkemedeyim ama bana bu süreç içinde bana tadilat izni verirseniz, usulsüzlükleri düzeltebilirim diyorum, ‘vay sen misin yasal yollara başvuran' muamelesi görüyorum. Tamamen mağdur pozisyonundayım, buradan sağlıklı bir şekilde dönülmesini talep ediyorum. Bunu da savcı beye izah ettik. Bunun da benimle hiçbir alakası olmayan bir durumun içindeyim" diye konuştu.

İnşaatın Ercan Deniz tarafından yapıldığını söyleyen Deniz, "Benim finansmanımla yapılmış bir inşaat. Sonrasında da talep ettiğimde de izin verilmedi. Kendimi korumak amaçlı intifa hakkımı kullandım, dava açtım mallarımın bana iade edilmesi için. Sonrasında iş başka bir yere gitti, saçma sapan bir yere gitti, akıl tutulması bir noktaya gitti" ifadelerini kullandı.

Açıklamalarının ardından Özcan Deniz, adliyeden ayrıldı.

NE OLMUŞTU?

Deniz hakkında, Sarıyer'de sit alanı içerisinde bulunan arazideki 3 villaya eklemeler yaptığı gerekçesiyle "imar kirliliğine neden olma" ve "Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Sarıyer Uskumruköy'de sit alanı olan arazideki Deniz'e ait üç villaya ruhsatsız ve izinsiz havuz ile ilave kapalı alan yapıldığı, garaj kısmının yaşam alanına çevrildiği belirlenmişti.

Bunun üzerine Deniz hakkında "imar kirliliğine neden olma" ve "Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Özcan Deniz, ifadesi alınmak üzere 5 Mart'ta savcılığa çağrılmıştı.