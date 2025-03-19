İmar planı yargıda

Haber Merkezi

Antalya Kepez’de bulunan KİPA AVM alanının imar planı değişikliği yargıya taşındı. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Başkanı Serter Kocababa, plan değişikliğinin şehircilik ilkelerine aykırı olduğunu belirterek, Antalya Barosu ile birlikte hukuki süreç başlattıklarını söyledi.

Kocababa, Kepez Fabrikalar Mahallesi’nde bulunan taşınmaz için yapılan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleriyle bölgenin konut, ticaret ve turizm alanı olarak planlandığını, emsal artışı sağlanarak inşaat alanının genişletildiğini söyledi.