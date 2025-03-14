İmar planları onaylandı, sorunlar çözülmedi

Bakırköy’de 1999 depreminden bu yana gündemde olan imar planları İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nden oy birliği ile geçti. Bakırköylülerinin yarısından fazlasının yaşadığı 7 mahalleyi kapsayan imar planları ile yurttaşlar binalarında dönüşümü gerçekleştirilebilecek. Maliyeti önemli oranda düşürmesi beklenen plan notlarında çatı katları da bağımsız daire olarak yapılandırılabilecek.

Kentsel dönüşüm planlarının yıllardır hazırlandığını, iptal edildiğini ve tekrar düzenlendiğini belirten Bakırköy Kent Savunması Sözcüsü Öğretim Üyesi İlknur Türkoğlu, “Bir yıllık çalışmanın ürünü gibi sunulsa da halk bu hakkı uzun süredir bekliyordu. Geçen yıl belediye, ‘Müjde, sorunu çözdük’ diye duyuru yaptı ama ardından geri adım attı. Müteahhitlerle anlaşmak isteyen insanlar kilitlenmişti, yaptırmak istiyordu ama yaptıramıyordu. Artı bir kat kararı, Bakırköylülerin elini biraz güçlendirdi ama kesin bir çözüm sunmadı” dedi.

DAİRELER KÜÇÜLECEK

İlçedeki binaların çoğunun 4-5 katlı olduğunu ve yeni yönetmeliklere göre 6 katlı binalarda asansör zorunluluğu bulunduğunu hatırlatan Türkoğlu, “Mevcut yapılarda asansör boşluğu yok. Asansör eklendiğinde daireler daha da küçülecek. Zaten küçük olan daireler yaşanmaz hale gelecek. Bu yüzden dönüşümün ada bazlı olması gerekiyor. Ancak şu an halk müteahhitlere mahkûm bırakılıyor” diye konuştu.

BİLİNÇLİ RANT DÜZENİ

Kamusal dönüşüm mekanizmalarının devreye girmesi gerektiğini vurgulayan Türkoğlu, TOKİ ve KİPTAŞ gibi kurumların dahi halka yüksek maliyetler çıkardığını belirtti. “Bir dairenin yenilenmesi için hem daire küçülüyor hem de büyük paralar ödenmesi gerekiyor” ifadelerini kullanan Türkoğlu, şöyle konuştu:

“Halk büyük bir çaresizlik içinde bırakıldı ve bu tesadüf değil. İstanbul’da artık boş arazi kalmadı, o yüzden mevcut yerleşimlere göz dikiyorlar. Tozkoparan bunun en güncel örneğiydi, yakında başka mahallelere de aynısı yapılacak. İnsanları korkutarak evlerinden çıkarıyorlar. Ödeme yükü emeklilerin ve dar gelirlilerin altından kalkamayacağı kadar ağır. Sonunda ya şehir dışına sürükleniyorlar ya da şehrin çeperlerine taşınıyorlar.”

PROBLEM SİSTEMDE

Artı bir kat hakkının sevindirici bir adım olduğunu ancak halk için kesin bir çözüm olmadığını vurgulayan Türkoğlu, “Asıl çözüm merkezi yönetimin çare bulmasıydı. Halk müteahhitlerle mecbur bırakılmamalıydı, sistem böyle kurulmamalıydı. Alınan karar halkın beklediği bir karardı. Motive edici, ‘en azından bir şeyler yapılıyor’ denilen bir karar. Bakırköylü’yü sevindirdi ama her şeyi çözecek bir karar değil. Asıl problem bütün sistemde” şeklinde konuştu.