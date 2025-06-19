İmar rantı Cumhur İttifakı’nı çatlattı

Karabük’te yurttaşların, rant planına itirazı Cumhur İttifakı’nı böldü. Karabük İl Genel Meclisi, Mart ayı toplantısında Yenice ilçesine bağlı Kayadibi Köyü için bir imar planı hazırladı. Hazırlanan plan ile tarlalara konut ve fabrika yapılmasının önü açıldı.

Filyos Endüstri Bölgesi ile Filyos Limanı’na yakın olan Kayadibi Köyü’nün öneminin arttığı ifade edilen plan teklifinde, “Bölgede yatırım yapmak isteyen yatırımcıların ve köylümüzün taleplerinin tamamının planlamaya alınarak düzgün bir şekilde yatırım yapılabilmesi ve düzenli-planlı yapılaşmanın olabilmesi için imar planı yapılması gerekmektedir” denildi.

MUHALEFET DE DESTEK VERMİŞTİ

İmar planı muhalefetin de destek vermesiyle oy birliğiyle kabul edildi. Ancak hazırlanan plan ile tarım arazilerinin konut, ticaret ve imalathane tesisi alanı olarak belirlendiği anlaşıldı. Kayadibi Köyü’nde yaşayan 83 yurttaş, tarım arazilerinin yapılaşmaya açılmasına olanak sağlayan imar planına karşı çıkıp itiraz dilekçesi verdi.

ATALARIMIZDAN MİRAS KALDI

Yurttaşların dilekçesinde, “Atalarımızdan bize miras kalan tarım arazileri için imar planı çalışmasının kamu yararı gütmediği gibi bizlerin de hayvancılık ve tarımsal üretimimizi, sakin ve huzur içindeki yaşama hakkımızı gasp edeceği aşikârdır. İl Genel Meclisi’nin bu kararı bizi mağdur etmektedir. İlçe merkezine 11 kilometre uzaklıkta olan köyümüz için bu kadar detaylı bir imar planı yapılmasında da kamu yararının olmadığı açıktır” denildi.

YURTTAŞIN İTİRAZI İTTİFAKI ÇATLATTI

İl Genel Meclisi’nin Haziran ayı oturumunda Kayadibi köyünde yaşayan yurttaşların imar planına yönelik itirazları görüşüldü. İtirazlar AKP’li İl Genel Meclisi üyelerinin desteğiyle oy çokluğuyla reddedildi. Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP’li üyeler ile CHP’li üyeler karşı oy kullanarak bu karara şu ifadelerle şerh düştü:

"Meclis kararında adı geçen parsellerin ticari alan olarak gösterilmesi Kastamonu İdare Mahkemesi’nin kararlarına zıtlık oluşturuyor... 83 itiraz dilekçesinin tam olarak incelenmediği, köyün bütünü ile ilgili imar planına köylülerin karşı geldiği ve ayrıyeten Kastamonu İdare Mahkemesi’nin önceki imar planını reddettiği gerekçesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.”