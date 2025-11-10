Ime Udoka’dan Alperen Şengün’e övgü yağmuru

NBA’de Houston Rockets, deplasmanda Milwaukee Bucks’ı 122-115 mağlup ederken gecenin yıldızı yine Alperen Şengün’dü. Özellikle son çeyrekte Kevin Durant’le birlikte fark yaratan milli yıldız, Giannis Antetokounmpo karşısında hem fiziksel hem taktiksel üstünlük kurdu.

Rockets Başantrenörü Ime Udoka, maç sonrası Alperen’e övgü yağdırdı:

“Bu tarz karşılaşmalarda içinde farklı bir gurur oluyor. Avrupa kökenli oyuncular birbirlerini yıllardır tanıyor, bu da mücadeleye başka bir yoğunluk katıyor. Doncic, Giannis gibi isimlerle oynarken Alperen her zaman ekstra bir şey ortaya koyuyor. Giannis gibi bir yıldızı sınırlamak kolay değil ama Alperen bunu yaptı. Özellikle Durant’le birlikte dördüncü periyotta oyunu kilitlediler.”

Rockets formasıyla 39 dakika sahada kalan Şengün, 23 sayı, 11 ribaunt, 7 asistle double-double’a imza attı. Giannis Antetokounmpo ise 37 sayı, 8 ribaunt, 3 asistle maçı tamamladı ancak galibiyet Houston’ın oldu. Alperen’in performansı ABD basınında da yankı bulurken, birçok yorumcu “Rockets’ın geleceği onun etrafında şekilleniyor” ifadelerini kullandı.