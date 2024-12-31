IMEI kayıt ücreti belli oldu: Türkiye’deki bazı telefonların fiyatını geçti

Yeniden değerleme oranının Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte, bazı vergi ve harçların yeni ücretleri belli oldu.

Yurtdışından getirilen telefonlar için ödenen IMEI ücreti de 31 bin 692 liradan 45 bin 614,20 liraya yükseldi.

IMEI kayıt ücreti Türkiye’deki bazı cep telefonların fiyatını geçti.

IMEI KAYIT ÜCRETİNİN YILLARA GÖRE DEĞİŞİMİ

2015 yılında 131 TL olan IMEI kayıt ücreti, 2016 yılında 138 TL’ye yükselmişti.

2017 yılında ise 149 TL olan IMEI kayıt ücreti 2018 yılında 500 TL’ye yükseldi.

IMEI ücreti 2019 yılında ise 1.500 TL’ye yükseldi.

2020 yılında 1.838 TL olan IMEI kayıt ücreti, 2021 yılında 2 bin 6 TL oldu.

IMEI kayıt ücreti, 2022 yılında ise 2 bin 738 TL oldu.

2023 yılında ise IMEI ücreti 6 bin 91 TL oldu. IMEI kayıt ücreti, yıl içinde ikinci kez zamlandı. Temmuz ayında 3 katından fazla zamlanan IMEI kayıt ücreti, yılı 20 bin TL ile kapattı.

2024 yılında ise IMEI ücreti 31 bin 692 TL olmuştu.