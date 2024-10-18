IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak? 2025 IMEI kayıt ücreti tahmini

IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak sorusu 2025 yılı vergi, harç ve cezaların yeniden değerleme oranı yeniden belli olmasını sayılı günler kala gündeme oturdu. 31 bin 692 TL olan yurtdışı telefon kayıt ücretine dair 2025 IMEI kayıt ücreti tahmini araştırması hız kazandı. Peki, IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak? Yut dışı telefonların IMEI kayıtları nasıl yapılır? İşte 2025 IMEI kayıt ücreti tahmini ve diğer detaylar!

IMEI KAYIT ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Uzmanlara göre 2025 yılı için vergi, harç ve cezaların yeniden değerleme oranının yüzde 45 seviyelerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Buna göre 31 bin 692 lira olan IMEI kayıt ücretinin 2025 yılında 44-45 bin lira civarında olması bekleniyor.

2025 IMEI KAYIT ÜCRETİ TAHMİNİ

Yurt dışından getirilen telefonlarda zorunlu olarak gerçekleştirilen IMEI kayıt uygulamasının ücreti 31 bin 692 lira olarak belirlenmişti. 2025 Ocak ayında yeniden değerleme oranının yüzde 45 seviyelerinde olması bekleniyor. Uzmanların tahminine göre 2025 IMEI kayıt ücreti yaklaşık 45 bin lira olması bekleniyor.

YILLARA GÖRE IMEI KAYIT ÜCRETLERİ

Yıl IMEI Kayıt Ücreti 2024 Ocak 31.692 ₺ 2023 Temmuz 20.000 ₺ 2023 Ocak 6.090 ₺ 2022 2.732 ₺ 2021 2.006 ₺ 2020 1.838 ₺ 2019 1.500 ₺ 2018 500 ₺ 2017 149,2 ₺ 2016 138,5 ₺ 2015 131,5 ₺ 2014 119,5 ₺

YURTDIŞI TELEFON KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

Yurtdışı telefon kayıt ücreti 2024 Ocak itibariyle BTK tarafından 31.692 ₺ lira olarak açıklanmıştır.

IMEI kaydı nasıl yapılır?

Yurt dışı telefon kaydı yani IMEI kaydı öncesinde e-Devlet üzerinden akıllı telefonun kayda elverişli olup olmadığı sorgulatılmalıdır. Bu sorgulamanın ardından (https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kayit-hakki-sorgulama) harç ücretinin yatırılması (2023 yılı için 20 bin TL) ve kayıt işlemlerinin tamamlaması gerekmektedir.

e-Devlet şifresi alabilen kişilerin tek kayıt mercii olan e-Devlet https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kaydet üzerinden sisteme giriş yaparak gerekli bilgileri doldurmak suretiyle kayıt işlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir.