IMEI Ücretleri 2026 | Yurtdışı telefon IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu? IMEI kaydı nasıl yapılır?

45.692 TL olan yurt dışı telefon kayıt ücreti yani IMEI kayıt ücreti 2026 Ocak vergi ve harçlara gelen zamla birlikte tekrar zamlandı. Vergi ücretlerinde belirleyici olan yeniden değerleme oranının yüzde 25,49 olarak açıklanmasının ardından 45 bin 692 lira olan IMEI kayıt ücreti de aynı oranda zamlandı. Peki, son 10 yılda yüzde 5 bin zamlanan yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar? Yurt dışı telefonların IMEI kayıtları nasıl yapılır? İşte 2025 IMEI kayıt ücreti ve diğer ayrıntılar...

BirBilgi
  • 03.11.2025 15:08
  • Giriş: 03.11.2025 15:08
  • Güncelleme: 03.11.2025 15:12
IMEI Ücretleri 2026 | Yurtdışı telefon IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu? IMEI kaydı nasıl yapılır?

2026 yılı IMEI kayıt ücreti belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi. Bu orana göre yurt dışından getirilen cep telefonları için geçerli IMEI kayıt harcı 1 Ocak 2026 itibarıyla değişecek. Geçtiğimiz yıl bu ücret 45.692 TL olarak uygulanmıştı.

IMEI KAYIT ÜCRETİ 2026 YILINDA YÜZDE 25,49 ZAMLANDI

Her yıl yeniden değerleme oranına göre güncellenen IMEI kayıt harcı, 2026 itibarıyla önemli bir artış gösterecek. 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren, yurt dışından getirilen telefonların Türkiye’de kullanılabilmesi için ödenmesi gereken IMEI kayıt bedeli 57.241 TL olacak.

Bu ücret, yurtdışından satın alınan telefonun Türkiye’de kullanılabilmesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) yapılan kayıt işlemi sırasında ödeniyor. Ödeme yapılmadan kullanılan cihazların IMEI numarası belirli bir süre sonra kapatılıyor.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI AÇIKLANDI

TÜİK verilerine göre, Ekim 2025 itibarıyla yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak gerçekleşti. Bu oran, bir sonraki yıl uygulanacak vergi, harç ve cezaların artış oranını belirliyor. Cumhurbaşkanı'nın ise bu oranı düşürme veya artırma yetkisi bulunuyor.

IMEI KAYIT ÜCRETİ GEÇMİŞ YILLAR TABLOSU

YılIMEI Kayıt Ücreti (TL)Artış Oranı
20222.732 TL%123
20236.091 TL%123
202420.000 TL%228
202545.692 TL%128
202657.241 TL%25,49

IMEI KAYDI NASIL YAPILIR?

Yurt dışından getirilen telefonların kayıt işlemleri, e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. BTK IMEI kayıt sistemi sayfasına giriş yaptıktan sonra cihazın IMEI numarası giriliyor, ardından vergi dairesine ödeme yapılarak kayıt tamamlanıyor.

IMEI kayıt adımları:

  • Cihazın IMEI numarasını *#06# tuşlayarak öğrenin.
  • e-Devlet’e giriş yapın ve “BTK IMEI Kaydı” hizmetine girin.
  • Yurt dışı giriş tarihini ve cihaz bilgilerini doldurun.
  • IMEI kayıt ücretini online olarak ödeyin.
  • Onay sonrası cihazınız Türkiye’de kullanılabilir hale gelir.

YENİ YILDA DİĞER HARÇ VE VERGİLER DE ARTACAK

Yeniden değerleme oranıyla birlikte 2026 yılında yalnızca IMEI harcı değil; pasaport harçları, motorlu taşıtlar vergisi, araç muayene ücretleri gibi birçok kalem de zamlanacak. Ancak emlak vergisi ve trafik cezaları bu yıl kanunla belirlenecek oranlar üzerinden hesaplanacak.

2026 IMEI kayıt ücreti ne kadar?

1 Ocak 2026 itibarıyla yurt dışı telefon IMEI kayıt ücreti 57.241 TL olarak uygulanacak.

IMEI kaydı nasıl yapılır?

IMEI kaydı e-Devlet üzerinden “BTK IMEI Kayıt” sayfasına giriş yapılarak, cihaz bilgileri girildikten sonra vergi dairesine ödeme yapılarak tamamlanır.

IMEI kayıt ücreti neye göre belirleniyor?

IMEI kayıt ücreti, her yıl TÜİK tarafından açıklanan yeniden değerleme oranına göre artırılıyor.

IMEI kayıt süresi ne kadar?

Yurt dışından getirilen cihazlar, Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren 120 gün içinde kayıt edilmelidir.

IMEI kaydı yapılmazsa ne olur?

Kayıt yapılmayan cihazların IMEI numarası BTK tarafından kapatılır ve cihaz Türkiye’de kullanılamaz hale gelir.

