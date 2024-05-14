IMF Başkanı: Enflasyon her yerde düşüş eğiliminde

MF Başkanı Georgieva, dünya ekonomisinin son derece dirençli olduğunu, enflasyonun ise hemen hemen her yerde düşüş eğiliminde olduğunu söyledi. Türkiye'de enflasyon nisan ayında yüzde 3.18 artmış, yıllık bazda ise yüzde 69.80'e yükselmişti. Ekonomi yönetimi mayıs ayında ise enflasyonda zirve bekliyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, dünya ekonomisinin son derece dirençli olduğunu kanıtladığını ve enflasyonun ise hemen hemen her yerde düşüş eğiliminde olduğunu ifade etti.

Georgieva, Zürih Üniversitesine bağlı İsviçre Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü tarafından düzenlenen etkinlikte küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dünya ekonomisinin 2020'den bu yana şoklara daha yatkın hale geldiğini belirten Georgieva, "Dikkate değer olan tüm bu şoklara rağmen dünya ekonomisinin son derece dirençli olduğunu kanıtlaması. Küresel bir resesyonda değiliz" dedi.

"RESESYON KORKULARI GERÇEKLEŞMEDİ"

Georgieva, geçen yıl ekonomilerin çoğunun resesyona gireceğine dair korkular olduğunu ancak bunun gerçekleşmediğini aktardı.

Bu yıl ve gelecek için yüzde 3,2'lik bir büyüme öngördüklerini kaydeden Georgieva, "Bizi çok güçlü şekilde vuran enflasyon neredeyse her yerde düşüşte" diye konuştu.

Georgieva, jeopolitik endişelerin sorulması üzerine ise "Gördüğümüz en dramatik şey dünyanın savaşlar içinde olduğu" yanıtını verdi.

Rusya'nın Ukrayna'da devam eden savaşı ile İsrail'in Gazze'yi işgal etmesine işaret eden Georgieva, savaş olduğunda ekonomik öncelikler hakkında rasyonel bir konuşmanın zor olduğunu dile getirdi.

TÜRKİYE'DE ENFLASYON BEKLENTİLERİ ARTTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bu yılın ikinci enflasyon raporunda enflasyonun öngörülerinden yüksek bir seyir izlediğini vurgulayarak yıl sonu enflasyon tahminini artırdı.

2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 38'e çıkarılırken enflasyonda zirvenin mayıs ayında yüzde 75-76 ile zirve seviyeye ulaşması bekleniyor.