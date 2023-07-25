IMF, bu yıla ilişkin küresel büyüme tahminini yükseltti

Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonomik büyüme tahminini bu yıl için yüzde 2,8'den yüzde 3'e yükseltirken, 2024 için yüzde 3'te sabit bıraktı.

Türkiye'nin büyüme tahmini ise 2023 ve 2024 için yükseltildi.

IMF'nin raporunda, geçen yıl yüzde 3,5 büyüdüğü tahmin edilen dünya ekonomisinin, 2023 ve 2024'te yüzde 3 büyümesinin beklendiği ifade edildi.

Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3 ve 2024'te yüzde 2,8 büyümesinin tahmin edildiği kaydedildi.

IMF'nin nisan ayındaki tahminlerinde, Türkiye ekonomisinin 2023'te yüzde 2,7 ve 2024'te yüzde 3,6 büyüyeceği öngörülmüştü.