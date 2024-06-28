IMF'den Fed açıklaması: Politika faizini yıl sonuna kadar mevcut seviyede tutmalı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, "Bu riskler göz önüne alındığında, Fed'in politika faiz oranlarını en azından 2024 sonuna kadar mevcut seviyede tutması gerektiği konusunda hemfikiriz" diye konuştu.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, ABD ekonomisine ilişkin 4. madde konsültasyonu kapsamındaki denetimin öncü bulgularının paylaşıldığı basın toplantısında, ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Georgieva, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faiz oranlarını en azından 2024 sonuna kadar mevcut seviyede tutması gerektiğini söyledi.

Bu yıl son çeyrekte geçen yıla göre yüzde 2 büyüme beklediklerini dile getiren Georgieva, orta vadede benzer bir büyüme hızının sürdürülmesini öngördüklerini aktardı.

Georgieva, enflasyonun Fed'in yüzde 2 hedefine doğru bir yolda olduğunu belirtti ve çekirdek tüketici enflasyonunun bu yılın sonunda yüzde 2,5 olmasını ve 2025 ortasına kadar hedefe geri dönmesini beklediklerini bildirdi. Önemli yukarı yönlü risklerin varlığını da kabul ettiklerini dile getiren Georgieva, "Bu riskler göz önüne alındığında, Fed'in politika faiz oranlarını en azından 2024 sonuna kadar mevcut seviyede tutması gerektiği konusunda hemfikiriz" diye konuştu.

Georgieva, ülke ekonomisinin iyi gittiğini, bunun da Fed'e politika faizini ayarlamak için önemli bir alan sağladığını belirterek, "Politika faizi, yalnızca enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2 hedefine döndüğüne dair açık bir kanıt olduktan sonra düşürülmelidir" ifadelerini kullandı.

"ENFLASYON TAHMİNİMİZ FED'DEN DAHA İYİMSER"

Basın toplantısında soruları da yanıtlayan Georgieva, IMF'nin ABD enflasyonuna ilişkin tahmininin Fed'in tahmininden biraz daha iyimser olduğunu belirterek, bunun enflasyonun zirvesinden bu yana görülen gidişattan kaynaklandığını söyledi. Georgieva, "Bizim bakış açımıza göre, 2024 yılı içerisinde bir faiz indirimi potansiyeli hala var. Ardından 2025 yılında daha fazla faiz indirimi görmemiz mümkün" dedi.

"YÜKSEK AÇIKLAR RİSKE YOL AÇIYOR"

IMF'nin ABD ekonomisine ilişkin 4. madde konsültasyonu kapsamındaki denetimin öncü bulgularının paylaşıldığı açıklamada da ABD'nin 2024'e dair yıllık büyümesinin yüzde 2,6 olarak öngörüldüğü belirtildi.

Büyük mali açığın kamu borcunun GSYH'ye oranında sürekli bir yukarı ivme yarattığına değinilen açıklamada, ticaret kısıtlamalarının devam eden genişlemesi ve 2023 banka iflaslarının vurguladığı zayıflıkları ele almada yetersiz ilerlemenin de önemli aşağı yönlü riskler oluşturduğu kaydedildi.

Açıklamada, mevcut politikalar altında, genel hükümet borcunun istikrarlı bir şekilde artması ve 2032 yılına kadar GSYH'nin yüzde 140'ını aşmasının beklendiği ifade edilerek, yüksek açıklar ve borçların ABD ve küresel ekonomi için giderek artan bir riske yol açtığı ifade edildi.