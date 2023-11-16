IMF'den Meksika'ya 35 milyar dolarlık kredi limitine onay

Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Direktörleri Kurulu'nun Meksika için 2 yıl süreli 35 milyar dolarlık esnek kredi limitini onayladığı bildirildi.

IMF'den yapılan açıklamada, Meksikalı yetkililerin yeni kredi limitini ihtiyati tedbir olarak değerlendirme niyetinde olduğu belirtildi.

Açıklamada, onaylanan 35 milyar dolarlık esnek kredi limitinin Meksika için krizi önlemek amacıyla tasarlandığı aktarıldı.

Meksika'nın çok güçlü ekonomik temelleri ve kurumsal politika çerçeveleri ile makroekonomik performans ve politika uygulama geçmişi sayesinde kredi limitine uygun görüldüğü aktarılan açıklamada, bunun Meksika için 2009'dan bu yana düzenlenen 10'uncu kredi limiti olduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IMF Birinci Başkan Yardımcısı Gita Gopinath, Meksika ekonomisinin güçlü tüketim ve yatırımla birlikte geniş tabanlı bir büyümenin ortasında olduğunu belirtti.