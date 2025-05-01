IMF: Ortadoğu ekonomileri gümrük tarifeleri ve düşen petrol fiyatlarından etkileniyor

Uluslararası Para Fonu (IMF), Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesindeki ülkelerin ekonomik büyüme açısından ciddi belirsizliklerle karşı karşıya olduğunu bildirdi. Bölge ekonomilerinin, artan ticaret tarifeleri, petrol fiyatlarındaki düşüş ve dış yardımlardaki azalmayla mücadele ettiği vurgulandı.

PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ ENERJİ İHRACATÇILARINI ZORLUYOR

Associated Press’te yer alan habere göre, IMF'nin MENA bölgesine yönelik son ekonomik görünüm raporunda, Brent petrol fiyatlarının 2025 ve 2026 yıllarında varil başına 65 ila 69 dolar aralığında seyretmesinin beklendiği aktarıldı. Bu seviyelerin, 2022’deki 120 doları aşan zirvelerden oldukça düşük olduğu ve enerji ihracatına dayalı ekonomilerin bu dalgalanmalardan olumsuz etkilenebileceği belirtildi.

GÜMRÜK TARİFELERİ VE JEOPOLİTİK RİSKLER BÜYÜMEYİ TEHDİT EDİYOR

IMF Orta Doğu ve Orta Asya Direktörü Cihad Azour, başta ABD olmak üzere bazı ülkelerin uyguladığı gümrük tarifeleri ile jeopolitik gerginliklerin küresel ölçekte ekonomik belirsizlik yarattığını ve bu durumun MENA bölgesi üzerindeki büyüme etkisinin %2 ila %4,5 arasında değişebileceğini ifade etti. Azour, Dubai’de yaptığı açıklamada “Ülkelerin bu gelişmelere karşı politika üretmesi ve ekonomilerini korumaya yönelik adımlar atması gerekiyor” dedi.

AZALAN DIŞ YARDIMLAR KIRILGAN ÜLKELERİ ZORLUYOR

Yardım akışındaki azalma da bölgedeki ekonomik baskıyı artıran diğer bir unsur olarak öne çıkıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın, ülkesinin dünyanın en büyük yardım sağlayıcısı konumundan geri çekilmesi, bölgedeki kırılgan ekonomiler üzerinde yeni riskler yaratıyor.

2025 BÜYÜME BEKLENTİSİ %2,6, ANCAK RİSKLER SÜRÜYOR

IMF tahminlerine göre, MENA bölgesinin ekonomik büyümesi bu yıl %2,6’ya ulaşacak; bu oran geçen yıl %1,8 idi. Ancak küresel düzeyde devam eden belirsizliklerin bu görünümü değiştirebileceği uyarısında bulunuluyor.

KÖRFEZ ÜLKELERİ YATIRIM ÇEKİYOR, DİĞERLERİ GERİDE KALIYOR

Körfez ülkelerinin pandemiden bu yana gayrisafi yurtiçi hasılalarının yaklaşık %2’si oranında artan doğrudan yabancı yatırım çekmeye devam ettiği, buna karşın diğer bölge ülkelerinde sermaye girişlerinin daha zayıf kaldığı belirtildi.

IMF: SURİYE VE LÜBNAN İLE TEMAS HALİNDEYİZ

IMF, zorluk yaşayan bazı MENA ülkeleriyle çalışmaya istekli olduğunu ve Suriye’deki yeni hükümetle temas kurulduğunu duyurdu. Lübnan’la da IMF heyeti ve yerel yetkililer arasında görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

SURİYE’NİN YENİDEN İNŞASI UZUN SÜRELİ DESTEK GEREKTİRİYOR

Azour, Suriye’nin toparlanma sürecinin uzun soluklu olacağını, bunun için bölgesel ve uluslararası desteğe ihtiyaç duyulduğunu ve altyapıdan mülteci sorununa, sosyal yapının yeniden inşasından kurumsal reformlara kadar kapsamlı bir program gerekeceğini dile getirdi.

YAPISAL REFORMLAR VE EKONOMİK ÇEŞİTLİLİK ÖNERİSİ

Raporda, tüm bu zorluklara rağmen MENA bölgesindeki ülkelerin yapısal reformlar ve ekonomik çeşitlilik yoluyla büyümeyi destekleyebileceği vurgulandı.