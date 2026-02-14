IMF, Türkiye'nin enflasyon tahminini açıkladı

IMF İcra Direktörleri Kurulu, Türkiye ile 2025 yılı 4. Madde konsültasyonunu tamamlayarak değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaştı. Fon yetkilileri, Türkiye ekonomisinin mevcut durumu ve gelecek projeksiyonlarına ilişkin kapsamlı bir rapor yayımladı.

"ŞİMŞEK" POLİTİKASINA ÖVGÜ

IMF açıklamasına göre, güçlü mali konsolidasyon, ihtiyatlı gelir politikaları ve sıkı para politikası duruşu sayesinde yıllık enflasyon Eylül 2024'teki yüzde 49,4 seviyesinden Aralık 2025'te yüzde 30,9'a geriledi. Fon yetkilileri, "2024 yılı 4. Madde konsültasyonundan bu yana Türkiye'nin dezenflasyon programı başarılar gösterdi" değerlendirmesinde bulundu.

ENFLASYON 20'NİN ÜSTÜNDE

Fon açıklamasında, sıkı para politikası, ılımlı ücret artışı ve genel olarak nötr maliye politikasının kademeli dezenflasyonu desteklemesinin beklendiği vurgulandı. Raporda, "Mevcut politika bileşimi, dezenflasyon ile istikrarlı büyümeyi dengelemeye devam ediyor" ifadesi kullanıldı. 2026 yıl sonu enflasyonunun yıllık bazda yüzde 23 olmasının beklendiği kaydedildi.

IMF İcra Direktörleri Kurulu'nun değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin dezenflasyon politikaları önemli başarılar elde etti. Ancak enflasyonun halen hedefin üzerinde seyrettiği ve ekonominin şoklara karşı kırılgan olduğuna dikkat çekilerek, dezenflasyonun kalıcı hale getirilmesi, dış tamponların daha da güçlendirilmesi ve kapsayıcı orta vadeli büyümenin desteklenmesi için daha sıkı bir makroekonomik politika bileşimi ile iddialı yapısal reformların gerekliliği vurgulandı.