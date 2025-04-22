IMF’den küresel büyüme uyarısı: Türkiye, gelişmekte olan ülkelerin gerisinde kaldı

Uluslararası Para Fonu (IMF), Nisan ayı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nu yayımladı. Raporda küresel büyümeye dair beklentiler aşağı yönlü revize edilirken, Türkiye ekonomisinin 2025 yılı büyüme tahmini %2,7 seviyesinde sabit kaldı. Bu oran, aynı yıl için %4,2 büyüme öngörülen gelişmekte olan ülkelerin ortalamasının oldukça altında.

KÜRESEL BÜYÜMEDE BEKLENTİ DÜŞÜRÜLDÜ

IMF, küresel ekonomik büyümenin 2025 yılı için %3’ten %2,8’e, 2026 yılı için ise %3,3’ten %3’e gerilediğini duyurdu. Kuruluş, bu yavaşlamanın temel nedenleri olarak ticaret gerilimlerinin tırmanmasını, politik belirsizlikleri ve ABD’nin sertleşen gümrük tarifelerini gösterdi.

Raporda, ticaret savaşının yeni bir evreye taşındığı ve mevcut tarifelerin son yüzyılda görülmemiş seviyelere ulaştığı vurgulandı. Bu durumun, küresel ekonomik aktivite üzerinde ciddi bir baskı yaratmaya başladığına dikkat çekildi.

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER İÇİN ORTALAMA BÜYÜME %4,2

IMF, 2025 yılında gelişmekte olan ülke ekonomilerinin ortalama %4,2 oranında büyüyeceğini öngördü. Bu kapsamda Hindistan için %6,2, Çin için %4, Rusya için ise %0,9 büyüme tahmin edildi. Raporda, gelişmekte olan ekonomilerin dünya büyümesine katkısının yüksek olmaya devam edeceği ifade edildi.

TÜRKİYE, GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN ALTINDA KALDI

Türkiye’ye ilişkin büyüme tahmini, IMF tarafından 2025 yılı için %2,7 olarak sabit bırakıldı. Bu oran, gelişmekte olan ülkelerin ortalama büyümesinin yaklaşık 1,5 puan gerisinde kalıyor. Raporda, Türkiye ekonomisinin 2026’da %3,2’ye toparlanmasının beklendiği ifade edilse de, kısa vadede ülkenin görece düşük büyüme temposu dikkat çekiyor.

Enflasyon tarafında ise Türkiye için 2025 yılı beklentisi %22,8, işsizlik oranı ise %9,2 olarak belirlendi.

GELİŞMİŞ EKONOMİLERDE DE REVİZYON VAR

Raporda, sadece gelişmekte olan değil, gelişmiş ülkelerde de büyüme tahminlerinin aşağı çekildiği görüldü.

ABD ekonomisinin 2025 büyüme tahmini %2,7’den %1,8’e,

Avro Bölgesi’nin tahmini %1’den %0,8’e indirildi.

Almanya, Fransa, İtalya ve İngiltere gibi Avrupa’nın büyük ekonomileri için de benzer düşüşler dikkat çekti.

Japonya için büyüme beklentisi %0,6’ya kadar çekildi.

TİCARET POLİTİKALARINDA NETLİK BÜYÜMEYİ ARTIRABİLİR

Raporda, yoğunlaşan aşağı yönlü risklerin küresel görünümde belirleyici olduğu belirtilirken, ticaret politikalarındaki belirsizliklerin ve korumacılığın büyüme üzerinde baskı oluşturduğu kaydedildi. Mevcut gümrük tarifelerinin azaltılması ve yeni ticaret anlaşmalarıyla şeffaflık sağlanmasının ise büyümeyi yeniden destekleyebileceği vurgulandı.