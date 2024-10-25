IMF’nin ‘Şimşek’i

Ekonomi Servisi

IMF, yılın ikinci Küresel Ekonomik Görünüm Raporu’nu yayınladı. ABD’de farklı etkinliklerle duyurulan raporda, ekonomi yönetimlerine ‘uyarılar’ da yer aldı. IMF, Şimşek programının devam edeceğini varsaydı. Sıkı para politikasının korunacağı ve ekonomik programın sürdürüleceği varsayımı, raporda Türkiye’ye dair tahminlerin temelini şekillendirdi. Beklentilerde, “mali denge” vurgusu öne çıktı.

IMF’nin bu yıl için yüzde 3,2 olan küresel büyüme tahmini, yeni raporda da değişmedi. 2025 yılı için büyüme tahmini ise yüzde 3,3’ten 3,2’ye geriledi. Türkiye için de büyüme tahmini düşürüldü. Raporda, 2024 yılı için bir önceki sefer yüzde 3,6 tahmin edilen büyüme oranı, yüzde 3’e geriledi. 2,7 olan 2025 büyüme tahmini ise sabit kaldı.

Raporda, sıkı para politikasının büyümede yavaşlamayı tetiklediği yorumu yer aldı. IMF’ye göre Türkiye’de enflasyon, yılsonunda yüzde 43, 2025 sonunda da yüzde 24 olarak gerçekleşecek. İşsizlik tahmini ise 2024 için yüzde 9,3, 2025 için yüzde 9,9 olarak belirlendi.

IMF raporunda küresel büyüme için riskler, faiz indirimi kararlarının geç alınması, Ortadoğu’da devam eden savaş ve “istenmeyen ekonomik politikalar” olarak sıralandı.

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BAKAN, ‘DÜŞÜK ZAM’ UYARISINA SESSİZ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün ABD’de Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) toplantısında konuştu. Asgari ücret zammına ilişkin yorum yapmaktan kaçınan Şimşek, ‘‘Asgari ücret sendikaların, işverenlerin ve hükümetin müzakereleri sonucu belli oluyor, şu aşamada benim yorum yapmam uygun olmaz’’ dedi.

Öte yandan IMF’nin Türkiye’ye zam ‘tavsiye’si yüzde 25’te kaldı. IMF Türkiye misyon şefi James Walsh de yaptığı açıklamada, ekonomi yönetimine "Asgari ücrete yüksek artış yapmayın" uyarısında bulundu. Asgari ücret zammına dair bir tahmin de Bloomberg Ekonomisti Selva Baziki’nin tahmini ise ücreti 20 bin liraya bile ulaştırmayacak yüzde 17 oldu.