‘İmgenin Onuru’ sanatçı Fatoş İrwen’i konuk etti

Kültür Sanat Servisi

Yunt, sanat kuramcısı Zeynep Sayın’ın ‘İmgenin Onuru’ başlıklı podcast yayınında Fatoş İrwen’i konuk etti. Bölüm, sanatçının Sur’da geçen çocukluğundan Diyarbakır Cezaevi’ne uzanan yaşamının sanatındaki etkileri inceledi. İrwen’in nesnelerle ilişkisini bir direniş biçimi olarak ele alan konuşma, ‘erk’, ‘şiddet’ ve ‘gözetim’ biçimleri üzerine düşündüren bir diyalog sağladı.

Onuru yaşama karşı bir duruş olarak tanımlayan İrwen, kavramı ‘zaman zaman ısrar edebilme cesareti gösterebilmek, onu korumak, o konuda cüretkâr olabilmek’ ile ilişkilendirdi. 2017’de gözaltına alındıktan sonra tutuklanan İrwen, cezaevindeki ilk günlerini ‘korkunç bir boşluk’ olarak tarif edip sonra bu boşluğun bir ‘özgürlük alanı’na dönüşmesine değindi. İrwen, nesnelerle kurduğu ilişkinin sanatına dönüşmesine değinirken cezaevindeki kadınların saçları ile ürettiği ‘Gülleler’ adlı işe atıfta bulundu.