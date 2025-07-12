İmha edilen silahların nerede muhafaza edileceği belli oldu

Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısının ardından örgütün fesih kararı almasıyla birlikte KCK Eş Başkanı Bese Hozat’ın da aralarında bulunduğu 30 PKK mensubunun Irak'ın Süleymaniye kentindeki Casene Mağarası’nda düzenlenen törenle yaktıkları silahların aynı bölgede muhafaza edileceği bildirildi.

Dün (11 Temmuz) aralarında KCK Eş Başkanı Bese Hozat’ın da bulunduğu 30 örgüt mensubu düzenlenen törenle silahlarını yaktı.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Süleymaniye kentine bağlı Dukan ilçesinde bulunan Casene Mağarası’nda 11 Temmuz günü düzenlenen törende yakılan silahların nerede muhafaza edileceği belirlendi.

Süleymaniye Ulusal Güvenlik Müzesi Müdürü Ako Xarib, yakılan silahların Emne Sureke Ulusal Müzesi’ne götürülüp sergileneceğine ve muhafaza edileceğine ilişkin bir karar alındığı ifade ederek, ancak bu kararda yapılan değişiklikle yakılan silahların Casene Mağarası’nda muhafaza edileceğini söyledi. Xarib, yakılan silahların korunması için özel bir yerin belirlenmesi amacıyla prosedür belirleneceğini ve nasıl korunacağına ilişkin çalışmaların sürdüğünü aktardı.

HOZAT: SİLAH BIRAKMA SİYASİ ÇÖZÜM İÇİN BİR ADIM

Öte yandan, silah bırakan grupta yer alan Bese Hozat, törenin ardından dün bir yayın kuruşuna verdiği röportajda, ''silah bırakmayı siyasi bir çözüm için adım olarak'' değerlendirdi.

Silahları yaktıktan sonra atılması gereken adımları beklediklerini söyleyen Hozat, ''Demokratik siyaset çağrısı yapan bir hareket için silahlar artık engeldir. Bu engelleri ciddiyet ve sorumlulukla kaldırmak istiyoruz'' ifadelerini kullandı.

Öte yandan bazı yayın kuruluşlarında silah bırakan grubun tören öncesindeki görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde grubun, Öcalan’ın geçtiğimiz günlerde yayınlanan video mesajını dinlediği ve Hozat öncüğünde silah bırakma töreni için bulundukları alandan ayrılmaları yer aldı.

Ayrıca silah bırakan grupta yönetici pozisyonunda bulunanlardan Behzat Çerçel ve Tekoşin Ozan’la tören sonrasında yapılan röportajlar yayınlandı. Türkçe yapılan röportajlarda, örgüt yöneticileri ''demokratik siyaset için adım attıklarını, bunun yeni bir mücadele yöntemi olduğu'' vurgusunu yaptı.