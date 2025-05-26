İmkân ve İhtimal, Depo’da

Ömür ŞAHİN KEYİF

Çağdaş sanatçı Ateş Alpar’ın yeni sergisi ‘İmkân ve İhtimal’ Depo’da açıldı. Fotoğraf, yerleştirme, resim ve video işlerinden oluşan sergide Alpar, mekân, obje ve bedenle kurulan ilişkiler üzerinden sömürgeci pratikleri çok boyutlu şekilde sorguluyor. Sanatçı bunu kendi kişisel hayatından yola çıkarak yapıyor. Sergide yer alan çalışmalar kimi zaman aile evinin vitrininden gelen objeler, kimi zaman anneannesine ait bir video görüntüsü kimi zamansa turistik nesnelerden oluşuyor.

Kullanılan objeler yerel gibi görünse de serginin anlatısı sömürgeciliğin dünyanın her yerindeki örneklerine uyarlanabiliyor. Turizmin ve koleksiyonculuğun sömürgecilikle iç içe geçen yapısını anlatan işte Mardin’den gelen ‘hatıralık’ nesnelerin kullanılması, işin küresel boyutta bir anlatıya referans vermesini engellemiyor. Kültürel formların aynılaştırılıp yeniden dolaşıma sokulmasının piyasa kurallarına doğrudan bağlılık gerektirdiği vurgulanıyor, ‘otantik’ kültürel ürünler olarak pazarlanan nesnelerin tarihsel-coğrafi bağlamından koparılmasına ve salt tüketim merkezli malzemeye dönüşmesine odaklanılıyor. Alpar, turistik eşyaların tümüne metalik gri renkli boya ile müdahale ederek onları bir kez daha tek tip, renksiz, ruhsuz ve standart hâle çeviriyor. Böylece nesnelerin ifade ettiği anlam ve görüntü tek renkte eşitleniyor; kimliksizleşiyor.

Sergideki işler sadece tahakküm biçimlerini değil, olası var olma biçimlerini de küresel boyutta ele alıyor. Sömürgeciliğin tarih yazımını ve güncel anlatıyı kontrol etmedeki gücünü çok net ortaya koyuyor örneğin; ama bir çaresizlik mesajı vermek yerine bir başka ‘ihtimal’i işaret ediyor. Belki de bu yüzden otoriterliğe de vurgu yapan demir ‘Barikat’ yerleştirmesine ‘Protesto’ isimli video eşlik ediyor. Mekân belirtmeden kullanılan ve pekâlâ dünyanın herhangi bir yerinden derlenmiş olabileceği hissi veren protesto görüntüleri, mücadelenin küreselliğine vurgu yapıyor.

Yıldız Öztürk ve Melih Aydemir küratörlüğünde gerçekleşen ‘İmkân ve İhtimal’, 5 Temmuz’a kadar Depo’da görülebilir.