İmkânsız temsiller

Esme ARAS

İlhamını Marcel Proust ve René Char gibi Fransız edebiyatçılardan alan sanatçı Latif Yılmaz’ın Hypnos Yaprakları adlı ilk kişisel sergisi, Ankara Fransız Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu. Bellek kavramını, bireyin geçmişle olan bağını ve bu bağın tekrar nasıl canlandırılabileceğini sanatıyla ortaya koyan Latif Yılmaz ile dışavurumcu bir tarzda soyut çizimlerden oluşan sergisini konuştuk.

Sizi, yazar Gamze Güller’in “Zürafa’nın Bildiği” adlı öykü kitabı için çizdiğiniz kapak deseniyle tanıdık. Bize kısaca kendinizden söz eder misiniz?

1979 Gaziantep doğumluyum. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldum. ODTÜ İktisat Bölümü’nde yüksek lisansımı tamamladım, sosyoloji alanında doktora öğrenciliği yaptım. Şu anda Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğünde uzman olarak çalışıyorum.

2022’de Kahire’de Mısırlı sürrealistler ve Maison André Breton tarafından düzenlenen Uluslararası Sürrealizm Sergisine (International Exhibition of Surrealism 2022, Cairo/Saint Cirq Lapopie), Nisan 2024’te Fransa’nın Saint Cirq Lapopie kasabasında “Echos Surréalistes Contemporains du Nil à Saint-Cirq-Lapopie” isimli etkinliğe katıldım. Desenlerim ve çizimlerim Revue Edwarda tarafından 2023-2024’te Paris’te yayımlandı, birçok dergi ve kitapta yer aldı. Hâlen Revue Edwarda için çizmeye devam ediyorum. Sosyal ve siyasal teori üzerine yazılar yazıyor, Fransızca’dan Türkçe’ye çeviriler yapıyorum.

Edebiyat okumaları hayatınızda önemli bir yere sahip. Özellikle Fransız edebiyatçılardan etkilendiğinizi biliyorum. Sanatta yazıdan resme, sözcüklerden desen ve çizgilere evrilen süreç nasıl gelişti?

Temel ilgi alanım daha çok Fransız sosyal teorisi ve felsefesiydi. Bu patika üzerinden Fransız edebiyatına ve şiirine yöneldim. Bu dönem aynı zamanda akademiden uzaklaştığım, fazlaca kurumsallaşmış bu alana kendimi yakın hissetmediğim zaman dilimine denk geliyor. Ya da şöyle diyelim, yazının ve sözün ifade aracı olarak yetersiz olduğunu anlamaya başladım. Bu, yaşadığımız post-hakikat dönemiyle de ilişkili. Yazı ve söz kamusal değerinden, ağırlığından uzaklaşmış durumda. Herkes her şeyi söyleyebilir, dünya olduğundan da kötü var olmaya devam edebilir. Yazı ve söz alanında herkes radikal, devrimci, ne var ki bunun toplumsal ve siyasal bir etkisi yok. Belki de daha basit ve zarif olana yönelmeliyiz. Dolayısıyla bu durum beni yazmak ve konuşmaktan çizmeye doğru sevk etti. Sanat bu anlamda daha güçlü, sessizlikleri, imkânsızlıkları, anlamın sınırlarını daha iyi ifade edebiliyor.

Ankara’da 25 Eylül akşamı bir kokteyl ve söyleşi eşliğinde Hypnos Yaprakları adlı ilk kişisel serginizin açılışı oldu. Fransız Kültür Merkezi ve küratör Burçak Fakıoğlu Yakıcı ile yolunuz nasıl kesişti?

Küratörüm ile yollarımız Ankara Fransız Kültür Merkezinin müdiresi Sophie Gauthier Aydoğdu sayesinde kesişti. Sophie Gauthier Aydoğdu, Felsefeci Isabelle Krier, Edwarda Dergsi’nin editörleri Sam Guelimi ve Dominique Ristori gibi Fransız dostlarım çizim sürecinde, serginin oluşmasında çok destek verdiler. Onlara özel olarak teşekkürü bir borç bilirim. Türkiye’den yazar Gamze Güller’i, iktisat profesörü Eyüp Özveren’i ve sinema profesörü Seçil Büker’i de anmak isterim.

Hypnos Yaprakları’nda çizimlerinize şiirsel alıntılar eşlik ediyor, serginin adı René Char’ın düzyazı ve aforizmalar barındıran eserine atıfta bulunuyor. Marcel Proust ve Char’ın yansımalarıyla, kayıpların izindeki bu arayışta sanatınızı nasıl tanımlarsınız?

Zaman’a dair ilgim özel hayatımın ve yaşadığım dönemin etkisiyle oluştu. Kayıp zaman, kamusal zaman, zaman ve kolektif kimlik gibi hususlar hep ilgimi çekti. Pandemi döneminde hem Fransızca hem de Türkçe olarak Marcel Proust okumaya başladım. Tabii bu, hayatımdaki en büyük altüst oluşun başlangıcıydı. Eserin güzelliği, şiirselliği ve zarafeti beni kendi hayatım üzerine düşünmeye itti. Eserin belki de en önemli özelliği, hayatlarımızın da tıpkı bir sanat eseri gibi zaman içinde oluştuğunu hissettirmesiydi. Bana kalan soru ise “Sen şu ana kadar ne yaptın?” oldu. Diğer önemli bir husus, günlüklerimi ve fotoğraflarımı kaybettiğimde, hafızamı ve geçmişimi de kaybettiğimi hissettim. Bu desenler bir anlamda kaybedilmiş hafızamın ve anılarımın sanat yoluyla imkânsız temsilleri. Aslında birçok şair için çizdim, onlardan etkilendim. Fakat Arthur Rimbaud’dan sonra beni en fazla etkileyen şair René Char oldu. Char şiirinin felsefeye ve düşünceye çok yakın olması bunda etkili olmuştur. Onun da sözün imkânsızlıkları ve zaman meselesi ile mücadele içinde olduğunu biliyorum.

Çalışmalarınızın sergilenmesi, bir huzursuzluktan doğan uykusuz anların bittiği yerde ürünlerinizin izleyici ile buluşması, sizde ne tür duygular uyandırıyor?

Evet çok büyük huzursuzluklar, uykusuzluklar yaşadım. Ancak huzursuzluklarım sadece özel hayatımla ilgili değil. İçinde yaşadığım ülke ve dünya ile de ilişkili. Çok iyi zamanlardan geçtiğimizi düşünmüyorum. Zaman oldukça kötü ve ihtimal ki daha kötü günler göreceğiz. Kant “Aydınlanma Nedir?” başlıklı metninde aklın iki kullanımından bahseder. Aklın özel kullanımı, bir şekilde yaptığımız işlerle ve hayatımızı devam ettirmekle ilişkili. Aklın kamusal kullanımı ise ne yaparsak yapalım yaptığımız işlerin kamusal yönleri varsa, toplumu ve toplumun geleceğini ilgilendiriyorsa bu konularda da konuşmak yükümlülüğü içindeyiz. Bu, aydınlanma düşüncesinin de en önemli sürükleyicisi. Şimdi benim huzursuzluğumun en büyük kaynaklarından biri, toplumları toplum yapan kamusallığın ve ortaklığın her geçen gün buharlaşması. Hak, hukuk, adalet ve eşitlik gibi meseleler tamamen unutulmak üzere. Daha da büyük tehlike ise özgürlüklerimizi kaybediyoruz. Özgür olmak, istediğimizi yapmak ve satın almak değil. Özgür bir kamusal alanda başkaları ile özgürlüğümüzü paylaşmaktır.

Sergi hangi tarihe kadar gezilip görülebilir? Bundan sonraki projeleriniz nelerdir?

Sergi 2024 Kasım sonuna kadar Ankara Fransız Kültür Merkezi’nde gezilebilir. Bundan sonrası için en büyük temennim, serginin farklı şehirler ve ülkelerde gezmesi.