İmkânsızlıklara rağmen müzik eğitimleri sürüyor

Kültür Sanat Servisi

Kuzey Karolina merkezli müzik eğitim vakfı Young Musicians of Alamance (YMA), yoksulluk ve ırkçılık sorunlarıyla boğuşan bölgelerde yüksek kaliteli müzik eğitimini her kesimden ailelere sunma misyonunu sürdürüyor. Vakfın genel müdürü ve yönetici direktörü olarak görev yapan Ekin Cemre Üstünel vakfın başarısının önemli bir parçası olan Bolivyalı müzisyen Noelia’nın hikâyesini paylaştı.

Noelia, YMA’de piyano öğretmeni olarak çalışıyor ve öğrencilerin seslerinin duyulup anlaşılmasına yardımcı oluyor. Vakfın öğrencilerinin çoğu Hispanik/Latin kökenli. Son üç yıldır farklı kapasitelerde birlikte çalıştığı Üstünel, Noelia’nın özellikle son yılda vakfın en değerli eğitmenlerinden biri haline geldiğini belirtti.

Noelia’nın çabaları sayesinde bir piyano programı kuruldu ve yüksek kaliteli dersler, erişimin zor olduğu bölgelerde sunulmaya başlandı. Noelia, piyano öğretmenliğinin yanı sıra sakatlanan müzisyenlerle yaptığı rehabilitasyon çalışmalarıyla da dikkat çekiyor.