Immobile Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı İtalyan santrfor Ciro Immobile'nin bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Lazio'nun İtalyan forveti Ciro Immobile, sağlık kontrolünden geçmek ve resmî anlaşmayı imzalamak üzere bu akşam İstanbul'a gelecek.

Immobile'yi İstanbul'a getirecek olan özel uçağın Fiumicino Havalimanı'ndan TSİ 19:45'te hareket edeceği ve 22:00 sularında İstanbul'a ineceği belirtildi.

Immobile, transfer görüşmeleri için İtalya'da bulunan Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel ile birlikte gelecek.

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre Beşiktaş ile Immobile iki yıllık sözleşme üzerinde anlaştı. Beşiktaş 34 yaşındaki yıldız golcüye yıllık 6 milyon euro ödeyecek. Kulübü Lazio'ya ise 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

SERIE A'DA 4 KEZ GOL KRALI OLDU

Kariyerinde 4 kez Serie A'da gol kralı olan Immobile, 2013'te Juventus'tan Torino'ya transfer olmuş ve ligde 22 gol kaydetmişti.

Daha sonra Dortmund ve Sevilla'da forma giyen Immobile, 2016'da Lazio'ya transfer oldu ve kariyerinin son 8 sezonunu burada geçirdi.

2017/18 sezonunda Galatasaray'ın santrforu Mauro Icardi ile gol krallığını paylaşan Immobile, aynı unvanı 2019/20 sezonunda 36, 2021/22 sezonunda ise 27 golle tek başına elde etti.

İtalya ile EURO 2020'de şampiyonluk yaşayan Immobile, turnuvada 6 maçta forma giymiş, 2 gol 2 asist kaydetmişti.

Immobile geride bıraktığımız sezon ise Lazio formasıyla oynadığı 43 resmî maçta 11 gol kaydetmişti.