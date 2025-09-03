İMO Antalya Şubesi'nden Antalya Arkeoloji Müzesi açıklaması: “Deprem raporu hâlâ gizleniyor”

Antalya Arkeoloji Müzesi’nin depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılacağı açıklamalarına tepki gösteren İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Antalya Şubesi Başkanı Soner Akdoğan, “Var olduğu söylenen Deprem Performans Analizi Raporu kamuoyuyla paylaşılmıyor, yalnızca algı yönetimi yapılıyor” dedi.

Antalya’nın en önemli kültürel miraslarından biri olan 53 yıllık Antalya Arkeoloji Müzesi’nin geleceği belirsizliklerle gündemde. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından mart ayında yapılan açıklamada, müzenin “depreme dayanıksız ve depolama alanlarının yetersiz olduğu” gerekçesiyle yıkılacağı, yerine yeni bir müze yapılacağı duyurulmuştu.

İMO Antalya Şube Başkanı Soner Akdoğan, müze önünde yaptığı basın açıklamasında sürecin şeffaf yürütülmediğini, bilimsel raporların gizlendiğini ve kamuoyunun yanıltıldığını söyledi.

BİLİMSEL RAPORLAR YERİNE GÖSTERİŞ PANOLARI

Akdoğan, yetkililerin “Deprem Performans Analizi Raporu var” açıklamalarına rağmen bugüne kadar sadece eski beton basınç deney sonuçlarının kendilerine iletildiğini belirtti.

“7 Ağustos’ta yapılan toplantıda da raporun paylaşılacağına dair söz verildi. Ancak aradan geçen sürede hâlâ elimizde herhangi bir rapor yok. Dün müzenin etrafına reklam panoları asılarak rapor varmış gibi içindekiler kısmı ve sonuç sayfası gösterildi. Oysa bu, binlerce sayfalık bilimsel bir raporun yerini tutmaz. Kamuoyunu yanıltan bu yöntem, liyakatsiz kadroların süreci nasıl yönettiğinin kanıtıdır” dedi.

İMO’DAN 8 KRİTİK SORU

Akdoğan, açıklamasında şu soruları yöneltti:

1. Var olduğu iddia edilen Deprem Performans Analizi Raporu neden hâlâ paylaşılmamaktadır?

2. Mevcut müzenin korunarak güçlendirilmesi seçeneği neden gündemden çıkarılmıştır?

3. Zemin etüt raporu ne zaman yapılmıştır, zemin grubu nedir?

4. Bu raporun ihalesi kime, hangi yöntemle verilmiştir?

5. Güçlendirme maliyeti nedir, neden kamuoyuyla paylaşılmamaktadır?

6. Kamu kaynaklarının kullanımında şeffaflık neden sağlanmamaktadır?

7. Müzenin yıkımı için bilimsel verilere değil, ısmarlama raporlara mı dayanılmaktadır?

8. 2002 yılında yapılan bölüm riskli midir? Riskliyse, kamu zararı konusunda bir yaptırım uygulanacak mıdır?

“KAMU YARARI İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ”

İMO Antalya Şubesi’nin sürecin takipçisi olmaya devam edeceğini vurgulayan Akdoğan, “Antalya’nın kültürel mirası kapalı kapılar ardında değil; şeffaflık, ortak akıl ve bilimsel veriler ışığında korunmalıdır. Kamu kaynaklarının doğru kullanılmasının takipçisi olacağız” diye konuştu.