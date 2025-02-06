İMO İzmir’den 6 Şubat’ın yıldönümünde açıklama: Yeni felaketler kapıda

Berfin BAYSAN

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin yıldönümünde, İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) İzmir Şubesi bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıya İMO İzmir Şube Başkanı Bengi Atak, İMO İzmir Şube İkinci Başkanı Özlem Özant ve Oda Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Can Günak katıldı.

Basın metnini okuyan Bengi Atak, bu tür felaketlerin önlenmesi için yapı güvenliği, mühendislik çözümleri ve afet hazırlıklarının önemini bir kez daha vurgulamış oldu.

Atak, “Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli meydana gelen depremlerde resmi verilere göre yaklaşık 40 bin bina yıkılmış, 200 binden fazlası ağır hasar almış, 11 ilde 14 milyonu aşkın nüfusu doğrudan etkileyen bu yıkımın sonucunda 50 binin üzerinde yurttaşımız hayatını kaybetmiştir” dedi.

YENİ FELAKETLER KAPIDA

Acı tecrübelere rağmen önlem alınmadığına dikkat çeken Atak, “Türkiye gibi aktif fay hatlarıyla örülü bir coğrafyada deprem endişesiyle yaşama çaresizliğine mahkum olmadığımız rahatlıkla söylenebilir. Fakat ne yazık ki, bilime ve mühendisliğe kulak tıkandığı, meslek odalarının yok sayıldığı, geçmişteki acı tecrübelere rağmen bunca yıldır önlem almayan sorumlulardan hesap sorulmadığı sürece yeni felaketlerin de kapımızda olduğu bilinmelidir” diye konuştu.

Türkiye’de her yıl ortalama 25 bin civarında deprem olduğunu dile getiren Atak, “6 Şubat Depremlerinin artçı yoğunluğu nedeniyle 2023 yılında 74232, 2024 yılında ise 31890 deprem meydana geldiği bilinmektedir. Bu veriler, ülkemizin depremselliğinin açık bir göstergesidir. Asıl şaşırtıcı olan, deprem olaylarına aşina olmamıza karşın depreme yönelik hazırlıklarımızın bu kadar geri kalmasıdır” ifadelerini kullandı.

SİYASİ İRADENİN SUÇU

Yıkımda sorumluluğu bulunan herkesin yargı önüne çıkarılmasının gerekli olduğunu ifade eden Atak, “Gerçek sorumlular tespit edilip cezalandırılmalıdır. Unutulmamalıdır ki halkın can ve mal güvenliğiyle doğrudan ilgili olan deprem riskine karşı tedbir almak, bu hususta gerekli denetimleri yapmak siyasi iktidarın, merkezi ve yerel yönetimlerin sorumluluğudur. Son 20 yılda 6 imar affı yasası çıkararak mevzuata aykırı eklentiler veya değişiklikleri gerekli tedbirler almadan kâğıt üstünde yasal hale getiren, yasalara aykırı olarak üretilen ve mühendislik hizmeti almayan yapıları ‘imar aflarıyla’ bağışlayarak kaçak yapıların/yapılaşmanın yasallaşmasını sağlayan, ülkemizdeki yapı üretim sürecine halkın can ve mal güvenliğini yadsıyarak sadece kâr odaklı bakan siyasi iradenin sorumluluğu görmezden gelinmektedir” dedi.

1999 yılında gerçekleşen Gölcük merkezli depreme de değinen Atak, “17 Ağustos Depreminden sonra depreme hazırlık konusunda büyük vaatlerin kısa süre sonunda unutulduğu ve bu nedenle aradan geçen çeyrek asırda hiçbir ciddi ilerleme sağlanmadığı için aynı acıları tekrar yaşadığımız gibi, 6 Şubat Depremlerinin akıbeti de benzer yönde ilerlemektedir. Böylelikle yarın yine bir depremde daha, aynı acıları yaşamak kaçınılmaz hale gelmiştir” şeklinde konuştu.

Atak sözlerini şu şekilde sonlandırdı: “Depremin ikinci yılında, kaybettiklerimizin acısı yüreklerimizde tazeliğini korurken, gelecekte deprem zararlarının etkisini en aza indirmek için daha kapsamlı ve etkin adımlar atılmasının gerekliliğini bir kez daha vurguluyoruz.”