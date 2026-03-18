Imoco - Zeren Spor maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Zeren Spor, rövanş mücadelesinde İtalya’nın güçlü ekiplerinden Imoco Volley ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İlk maçta alınan sonucun ardından gözler şimdi Treviso’daki kritik karşılaşmaya çevrildi. Peki Imoco - Zeren Spor maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…

IMOCO - ZEREN SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Imoco Volley - Zeren Spor karşılaşması 19 Mart 2026 Perşembe günü oynanacak. Mücadele TSİ 22.30’da başlayacak.

Karşılaşma, İtalya’nın Treviso kentinde bulunan Palaverde Salonu’nda oynanacak.

IMOCO - ZEREN SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Voleybolseverlerin merakla beklediği mücadele Tabii Spor 7 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

ZEREN SPOR İÇİN KRİTİK RÖVANŞ

Zeren Spor, sahasında oynadığı ilk karşılaşmada Imoco Volley’e 3-0 mağlup oldu. Bu nedenle deplasmanda oynanacak rövanş mücadelesi büyük önem taşıyor.

Başkent ekibi, zorlu deplasmanda alacağı sonuçla tur umutlarını sürdürmek için sahaya çıkacak.

MAÇI YÖNETECEK HAKEMLER

Karşılaşmada Belçikalı hakem Koen Luts ile Fransız hakem Christophe Lecourt görev yapacak.

MAÇ BİLGİLERİ

Maç Tarih Saat Salon Yayın Imoco Volley - Zeren Spor 19 Mart 2026 22:30 Palaverde Salonu Tabii Spor 7

Imoco - Zeren Spor maçı, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final kaderini belirleyecek kritik bir mücadele olacak. İlk maçta alınan dezavantajlı sonuca rağmen Zeren Spor, deplasmanda güçlü bir performans ortaya koyarak tur umutlarını sürdürmek istiyor. Voleybolseverler için büyük heyecan vadeden bu karşılaşma Tabii Spor 7 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.