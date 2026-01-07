İMO’dan protokol yanıtı: Kamuoyu bilinçli yanıltılıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AKP Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca’nın, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) İzmir Şubesi arasında imzalanan protokole ilişkin yaptığı açıklamaya İMO tepki gösterdi.

İMO tarafından yapılan açıklamada, İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'ni ve yönetim kurulu üyelerini hedef alan açıklamaların, olgulara dayanmayan, gerçeği çarpıtan ve kamuoyunu bilinçli biçimde yanıltan iddialar içerdiği vurgulandı.

Bu tür söylemlerin, kamu yararına yürütülen bilimsel ve teknik çalışmaları itibarsızlaştırmayı amaçladığını, aynı zamanda kamu kaynaklarının kullanımı konusunda kişileri hedef alan asılsız ve mesnetsiz bir algı yarattığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Öncelikle açıkça ifade etmek gerekir ki; İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen yapı stoğu envanter çalışmaları, kentin deprem riskinin azaltılması, mevcut yapıların bilimsel ve nesnel yöntemlerle değerlendirilmesi ve yapı güvenliğinin artırılması hedefleri doğrultusunda, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ilgili meslek odaları arasında yapılan teknik iş birliği protokolleri kapsamında, ilk kez 2011 yılında başlatılmış ve yıllar içerisinde geliştirilerek sürdürülen planlı ve uzun soluklu bir çalışmadır. Bugün kamuoyunda tartışma konusu yapılan protokol de, yaklaşık on yılı aşkın süredir devam eden bu kurumsal iş birliğinin doğal bir devamı niteliğinde olup, Karşıyaka ilçesinde benzer teknik çalışmanın yürütülmesine yöneliktir. Ayrıca açıkça belirtilmelidir ki söz konusu teknik iş birliği protokolü, herhangi bir kamu görevlisinin kişisel inisiyatifiyle değil; İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgili komisyonlarında görüşülerek alınan karar doğrultusunda, meclis iradesiyle onaylanmıştır. Söz konusu çalışmalar, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin afetlere karşı dirençli kent oluşturma politikasının temel bileşenlerinden biridir."

Açıklamada, “Bu tür teknik iş birliği protokolleri, kamu görevlilerinin kişisel inisiyatifiyle değil, ilgili belediye birimlerinin talebi ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgili 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde komisyonlarının görüşleri ile alınan kararlara dayanarak meclis kararıyla yapılmaktadır. Bu bağlamda yürütülen her çalışma; ilgili mevzuat hükümleri, bütçe usulleri ve denetim süreçleriyle tam uyumlu şekilde yürütülmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Odanın hiçbir kamu kaynağını kişisel çıkar, menfaat ya da kamuoyunda ima edilmeye çalışıldığı şekilde bir “al-gülüm ver-gülüm” anlayışıyla kullanmadığı vurgulanan açıklamada şunlar dile getirildi:

“Söz konusu protokol kapsamında, imzalandığı tarihten bugüne kadar yapılan tüm ödemeler ve bu çerçevede gerçekleştirilen harcamalar; ilgili mevzuat hükümleri, sözleşme koşulları ve denetim mekanizmalarıyla tam uyum içinde yürütülmüştür. Şubemiz ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokoller bilimsel ve teknik iş birliği niyetini taşımakta olup, ilgili çalışmaların tümü şeffaf, izlenebilir ve denetlenebilir niteliktedir. Odamız 71 yıldır olduğu gibi mühendislik bilimini halkın yararına kullanmaktan çekinmeyecek ve bu amaca hizmet edecek teknik iş birliklerinden geri durmayacaktır. Yapı stokunun bilimsel yöntemlerle envantere alınması, binaların deprem riskine göre sınıflandırılması ve önceliklendirilmesi ve sonuçların kamusal planlamaya, afete hazırlık çalışmalarına altlık oluşturması gibi hedefler, kamu yararı ilkesinin gereğidir ve bu çerçevede yürütülen çalışmalar kamu görevi sorumluluğu çerçevesindedir.”

İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nin kurulduğu günden bu yana bilimin rehberliğinde, evrensel etik değerlere sadık ve dürüstlük ilkesinden taviz vermeyen bir duruş sergilediği belirtilen açıklamada, “Asılsız iddiaların aksine, odamızın tek gayesi; mesleki disiplini korumak ve ülkemizi çağdaş uygarlık yolunda daha ileriye taşıyacak projeler üretmektir. Gerçek dışı beyanlarla kurumumuzu yıpratma çabalarının hem mevcut deprem riskine karşı yürütülen bilimsel çabaları gölgeleme riskini taşıdığını hem de İzmir'in karşı karşıya olduğu hayati sorunların doğru bir zeminde tartışılmasını engellediğini vurgulamak istiyoruz” denildi.

YILLARDIR SÜREN KURUMSAL İŞ BİRLİĞİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır da, iddiaların “mesnetsiz ve kamuoyunu yanıltıcı” olduğunu vurgulayarak, söz konusu çalışmaların yıllardır sürdürülen yasal ve kurumsal iş birliklerine dayandığını söyledi.

Yazılı bir açıklama yapan Yıldır, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile meslek odaları arasında yürütülen teknik iş birliği protokollerinin ilk kez 2011 yılında hayata geçirildiğini hatırlattı. Karşıyaka ilçesinde yürütülen yapı stoku ve yapısal değerlendirme çalışmalarının da bu sürecin doğal bir devamı olduğunu belirten Yıldır, ilgili protokolün Belediye Meclisi komisyonlarında görüşüldüğünü ve oy birliğiyle kabul edilerek meclis iradesiyle onaylandığını kaydetti.