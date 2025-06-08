İmralı Adası'na bayram ziyareti

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın yeğenleri, Kurban Bayramı kapsamında İmralı Ada Hapishanesi’ni ziyaret etti.

Öcalan’ın yeğeni Ömer Öcalan, X’ten yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Kurban Bayramı vesilesiyle Sayın Abdullah Öcalan ile ailesi olarak bir görüşme gerçekleştirdik. Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı ile başlayan sürecin yeni bir siyaset, yeni bir örgütlenme ve yeni bir anlam inşasının kapısını açacağına olan inancımız perçinlemiştir. Önemli ve tarihsel gelişmelerin yaşandığı bu dönemde, Sayın Abdullah Öcalan‘ın bayram mesajını kamuoyunun bilgisine sunuyorum: Halkımızın Kurbansız Kurban Bayramını kutluyorum. Tüm halkımıza selamlar”

Kurban Bayramı vesilesiyle Sayın Abdullah Öcalan ile ailesi olarak bir görüşme gerçekleştirdik. Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı ile başlayan sürecin yeni bir siyaset, yeni bir örgütlenme ve yeni bir anlam inşasının kapısını açacağına olan inancımız perçinlemiştir.



Önemli ve… — Ömer ÖCALAN (@omerrocalan) June 8, 2025

AİLE GÖRÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Asrın Hukuk Bürosu tarafından yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

“Sn. Abdullah Öcalan ile yeğenleri Ömer Öcalan, Ali Öcalan ve yeğenlerinin iki çocuğu; Sn. Hamili Yıldırım ile kardeşi ve kuzeni; Sn. Ömer Hayri Konar ile kardeşi; Kurban Bayramı ziyareti dolayısıyla 7 Haziran 2025 tarihinde İmralı Ada Hapishanesi'nde aile görüşü gerçekleştirmiştir. Yine İmralı Ada Hapishanesi'nde tutulmakta olan Sn. Veysi Aktaş ile kardeşleri; İmralı'ya kısa zaman önce sevki gerçekleştirilen Sn. Ergin Atabey, Sn. Mahmut Yamalak ve Sn. Zeki Bayhan ile kardeşleri Kurban Bayramı ziyareti dolayısıyla 8 Haziran 2025 tarihinde aile görüşü gerçekleştirmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.”