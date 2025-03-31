İmralı Cezaevi'ndeki Öcalan ve diğer tutuklular yakınları ile görüştü

PKK lideri Abdullah Öcalan ve İmralı'daki diğer tutuklular Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş yakınlarıyla görüşme gerçekleştirdi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nde gerçekleşen görüşmelere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Abdullah Öcalan ile Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş, Ramazan Bayramı izni kapsamında bugün yakınlarıyla görüşme gerçekleştirdi.

Abdulah Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan ve kardeşi Mehmet Öcalan, Konar'ın kardeşi Ali Konar, Yıldırım'ın kardeşi Polat Yıldırım ile Aktaş'ın kız kardeşi Sabiha Aslan'ın görüşmeye gittiği belirtildi.

İMRALI'DAKİ TUTUKLULARIN GÖRÜŞME TRAFİĞİ

MA'da yer alan habere göre, Öcalan, 2014 yılından bu yana 7 kez ailesiyle görüşme gerçekleştirdi. Bir önceki görüşme 23 Ekim 2024’te yapıldı.

Öcalan, söz konusu tarihte yeğeni ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan ile aile görüşü kapsamında görüştü.

Konar ve Aktaş, İmralı’ya götürüldükleri Mart 2015 tarihinden bu yana yalnızca 4 aile kez görüşü (bugünkü görüşme dahil) gerçekleştirdi. Yıldırım ise yalnızca 3 kez aile görüşü gerçekleştirdi.

Abdullah Öcalan, 14 yıl içinde 5 defa avukat görüşü gerçekleştirdi. Son avukat görüşü 7 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleşti.

Yıldırım, Konar ve Aktaş ise, İmralı’ya götürüldükleri tarihten bu yana avukatları ile görüştürülmedi.