İmralı görüşmesinden yeni detaylar: Abdullah Öcalan hangi mesajları verdi?

DEM Parti heyetinin 28 Aralık'ta İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmeden yeni detaylar ortaya çıktı.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre, DEM Parti kaynakları görüşmeye ilişkin ayrıntıları paylaştı.

"GELECEK SEFER SİZİ DİNLERİM"

Buna göre Öcalan, İmralı heyetinin dışarıdan aktarım yapmasına izin vermedi ve "Benim planlarım var. Gelecek sefer sizi dinlerim" görüşünü iletti.

Heyete siyasi partileri ziyaret etmesini ve görüşlerini almalarını isteyen Öcalan, kendisinin ise barışı sağlamaya dönük adım atma konusunda güç ve inisiyatife sahip olduğunu kaydetti.

Öcalan'ın, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısını "Türkiye ve iktidar açısından tarihi fırsat, şans" olarak yorumladığını belirten parti kaynakları, "Bu sorununun çözülmesi gerektiğini çok net olarak ifade ediyor. Bu fırsat kaçırılırsa, herkesin kaybedeceğini söylüyor. Aslında Bahçeli ve Öcalan'ın bu anlamda söyledikleri aynı" yorumunu yaptı.

HUKUKİ DÜZENLEME ÖNERİSİ

Anlatımlara göre Öcalan görüşmede, silah bırakma çağrısına ilişkin bir yorum yapmadı, ancak Kürt sorununun çözümünün zamanının geldiğini, bu fırsatın kaçırılması halinde tüm kesimlerin "kaybedeceğini" ifade etti.

Görüşmede Öcalan, süreçte rol alanların güvenliğini sağlamaya dönük hukuki düzenleme önerdi.

"TUTUKLU SİYASETÇİLER SÜRECE KATKI SUNSUN"

DEM Parti'ye, sürecin topluma anlatılması mesajı gönderen Öcalan, tutuklu siyasetçilerin de sürece katkı sunmasını istedi.

Bu çerçevede eski HDP Eş Başkanları Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş ve eski milletvekili Leyla Güven'in ismini de anarak tutuklu siyasetçilerin ziyaret edilmesi ve mesajlarının iletilmesini istedi.

Abdullah Öcalan, avukatları ve ailesinin yanı sıra, sürecin ilerleyen döneminde mesajlarını iletebilmek için örgütle iletişim zemininin de sağlanması gerektiğine işaret etti.

Öcalan, siyasi partilerle yapılacak görüşmelerde Ahmet Türk'ün de olmasını önerdi.

"CHP KATKI SUNSUN"

Öcalan ayrıca, CHP'nin de sürece katkı sunması mesajı iletti.

CHP'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi olduğunu anımsatan Öcalan, "Cumhuriyet'in demokratikleşmesinde CHP de rol almalı" yorumunu yaptı.