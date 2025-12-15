Giriş / Abone Ol
İmralı Heyeti, Adalet Bakanlığı ve AKP'den randevu talep etti

DEM Parti İmralı Heyeti, Adalet Bakanlığı ve AKP'den randevu talebinde bulundu.

  • 15.12.2025 10:59
  • Giriş: 15.12.2025 10:59
  • Güncelleme: 15.12.2025 11:42
DEM Parti İmralı Heyeti, Adalet Bakanlığı ve AKP'den görüşme için randevu talep etti.

Görüşmelerin bu hafta içinde gerçekleşebileceği belirtiliyor.

Heyet, 12 Aralık Cuma günü Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile görüşmüştü.

Bu ziyaretlerde heyette DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol yer almıştı.

CHP ZİYARETİ ERTELENDİ

Heyet, 16 Aralık Salı günü (yarın) saat 10:00’da Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde görüşme gerçekleştirecek.

Öte yandan DEM Parti'den yapılan açıklamada heyetin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile 16 Aralık Salı günü (yarın) yapacağı görüşme ise Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın yaşamını yitirmesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

