İmralı Heyeti bugün ziyaretlere başlayacak

Haber Merkezi

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

PKK’li bir grubun Süleymaniye’de 11 Temmuz’da silah bırakması ile ilgili konuşan Doğan, ‘‘PKK’nin feshi ile varlık inkarına dayalı silahlı mücadele stratejisinin yerini demokratik siyaset stratejisi, barış ve demokratik toplum programı ve bütüncül bir hukuk yaklaşımı ile ifade edilen kavramları bıraktı. Silahların tamamen devre dışı bırakılması bunun kalıcı hale gelmesi demokratik siyaset alanının güçlenmesi için hızla gereken neyse yapılmalı.’’ diye belirtti.

HEYET, İMRALI’YA GİTMEK İÇİN HAZIRLIK YAPACAK

DEM Parti İmralı Heyeti’nin bugün itibarıyla siyasi turuna başlayacağını belirten Doğan, ‘‘İlk görüşme Adalet Bakanı’yla olacak, ardından Gelecek Partisi’yle görüşmeleri olacak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle de görüşme olacak. 17 Temmuz Perşembe günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşecekler, tüm bu ziyaretlerden sonra da Heyet, İmralı’ya gitmek için hazırlık yapacak.’’ dedi.

‘‘DEM Parti nerede duruyor?’ ’sorusuna yanıt veren Doğan, ‘‘Bizim durduğumuz yer apaçık belli. Biz bir müzakere partisiyiz biz bir diyalog partisiyiz. Risk almaktan korkmuyoruz. Biz bu meseleye oy ve seçmen kaygısıyla, anket kaygısıyla yaklaşmıyoruz. Bizim için Türkiye’nin demokratikleşmesi bu Kürt meselesinin demokratik çözümü tüm bunları önünde ve üstünde yer alan bir konu. O yüzden bazı tartışmaların bir takım maksatlarla yapıldığının farkında olduğumuzun bilinmesini isteriz.’’ ifadelerini kullandı.

‘‘Herkesin hukukla kendini güvende hissettiği Türkiye hepimizin ortak buluşması noktası teminatı’’ diyen Doğan devamında şunları kaydetti: ‘‘Hepimiz için özgürlükler temel insan hakkı. Bunun için DEM Partili olmaya gerek yok. Ama bunun için sorumluluk hissetmeye ihtiyacımız var. Bu mesele yalnızca DEM Parti’ye bırakılamaz. Muhalefet partileri iktidar bloku herkes bu ciddiyetle ve sorumlulukla sürecin ağırlığının farkındalığı ile yaklaşmalı.”

‘TARTIŞMASIZ BİR KONU’

Gazetecilerin PKK’nin Abdullah Öcalan’ın fiziki özgürlüğüne dair ifadelerine dair sorularına Ayşegül Doğan, şu yanıtı verdi:

‘‘Tüm anti demokratik uygulamalar bitmeli, İmralı’da statü artık bu şekilde sürdürülmemeli. İmralı bir takım görüşmeler gerçekleştirdiğini yeni kendisi ifade ediyor ikinci video mesajında. Oldukça net bir biçimde kendisine dönük tartışmalar ilişkin ifade belli. Evet, özgür fiziksel özgürlüğünü ilk günden 99’dan bu yana talep ediyor. Bu yalnızca kurucu önderi olduğu örgütün istediği değil. Biz sahada bu taleple karşılaşıyoruz. Kendisi doğrudan bu soruya cevap vermiş.”