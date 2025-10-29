İmralı heyeti-Erdoğan görüşmesinin saati belli oldu

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar 30 Ekim Perşembe günü (yarın) saat 17:30’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.

Görüşmede, PKK'nin silah bırakma ve fesih kararının ardından gelinen aşama, sahadaki yansımaları ve atılacak adımların konuşulması bekleniyor.

Erdoğan, sürecin başlamasının ardından İmralı Heyeti ile 2 kez bir araya geldi.

10 Nisan'da Van Milletvekili Pervin Buldan ile yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’den oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, Erdoğan ile Beştepe'de bir araya gelmişti.

İkinci görüşme ise 7 Temmuz'da yine Beştepe'de yapılmış, heyette TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar yer almıştı.