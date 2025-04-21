İmralı Heyeti'nden açıklama: Görüşme oldukça verimli geçti

DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan ile yaptıkları görüşmenin ardından Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastanenin önünden açıklama yaptı.

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan ve Asrın Hukuk Bürosu'ndan Avukat Faik Özgür Erol, Abdullah Öcalan’la görüşme gerçekleştirdi. Böylece heyet, Öcalan ile dördüncü görüşmesini gerçekleştirmiş oldu.

Heyet, görüşmenin ardından İmralı Heyeti Üyesi ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastanenin önünde açıklama yaptı.

Pervin Buldan'ın yaptığı açıklamada Öcalan ile görüşmenin "oldukça verimli geçtiği" belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Öcalan'ın avukatı ile birlikte yaklaşık 2.5 saatlik bir görüşme sonucunda tekrar geri döndük. Görüşmenin oldukça verimli geçtiğini özellikle ifade etmek isterim.

Yaptığımız görüşmede elbette ki ilk gündem, ilk konu sevgili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu oldu. Kendisi de konuyu yakından takip ettiğini, TV'lerde Sırrı Bey ile çıkan bütün haberleri izlediğini ancak durumuna çok büyük bir üzüntü duyduğunu, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını umut ettiğini özellikle belirtmek istiyorum.

Ayrıca süreçle ilgili de hem umudunu koruduğunu hem de çalışmalarını devam ettiğinin altını da önemle çizdi. Sevgili Önder'e hitaben bir mesaj verdi bize, ben de bu mesajı sizlerin aracılığı ile kamuoyu ile paylaşmak istiyorum."

ÖCALAN'DAN ÖNDER'E MESAJ

Pervin Buldan, Abdullah Öcalan'ın hastanede tedavisi devam eden Sırrı Süreyya Önder'e mesajını okudu:

"Sırrı Süreyya Önder'e yaşadığı rahatsızlık nedeni ile şifa diliyorum. Ailesine, dostlarına, sevenlerine 'Geçmiş olsun' dileklerimi sunuyorum. Önder ile 12 yıllık mesaimiz var. Onun taşıdığı büyük önem şudur: Adıyamanlı ve Türkmen kökenli ideal biri olarak Baba İshak geleneğini temsil ediyor. Büyük barış çabasını topluma yansıtan, toplumsal önyargıları şahsında kıran biridir. Bunu da yaptı. Önyargıları toplumda, Meclis'te, sokakta kırdı. Onun şahsında hayata geçen Anadolu genleri ve kültürü dediğimiz şeydir. Barış dediğimiz şey de Anadolu genlerini Türkmen geleneğini yaşanır kılmaktır. Önder Bey de böyle biridir ve gerçek Türkmenlik özü budur.

En iyi barış kimliği, kültürü ısrarla düşmanlaştırıp bu biçimde siyaset yapalım anlayışının tam zıttıdır. Önder'in olumsuzluklarla baş etme, onu yönetebilme kültürü, önemlidir. Ortaya çıkan olumsuzlukları derinleştirmeden, olumluya dönüştürebilendir. Herkesin Önder'in kaldığı hastaneye gittiğini görüyorum. Bağlılığın gereği, onun barış çabasını pratikleştirmekten geçer. Bir kez daha kendisine, ailesine, tüm topluma geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, bir an evvel iyileşerek en güçlü hali ile aramızda olmasını diliyorum."