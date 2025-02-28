İmralı Heyeti'nin Öcalan'la yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin Abdullah Öcalan ile İmralı Adası’nda gerçekleştirdiği görüşmenin detayları ortaya çıktı.

MA'da yer alan habere göre, DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan ile tutuklu Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş tarafından karşılandı.

Heyet, Abdullah Öcalan ve diğer tutuklular tarafıbndan moralli ve sıcak bir şekilde karşılandı.

Daha sonra açıklamanın yapılacağı salona geçildi ve burada yapılacak çağrının içeriğine dair sohbet edildi.

ÇAĞRI METNİ OKUNDU VE KAYDA ALINDI

Ardından Öcalan'ın kendi el yazısıyla kaleme aldığı çağrıyı okuduğu ve çağrının 3 kamerayla çekildiği belirtildi.

Öcalan'ın çağrıyı okumasının ardından heyetle birlikte alkışladığı ifade edildi. Daha sonra Öcalan, heyetin tüm üyeleriyle hem toplu hem de tek tek fotoğraf çekti.

Ayrıca, heyet, Öcalan ve diğer tutuklular birlikte yemek yedi. Yemek sırasında da sürece ve çağrıya dair sohbet edildi.

GÖRÜNTÜ VERİLMEDİ

İmralı Heyeti üyeleri, ziyaret sonrası İmralı'da bulunan bir bahçede toplu fotoğraf çektirdi. Burada çağrıya dair çekilen fotoğraflar heyete teslim edildi. Ancak görüntü verilmedi.

Görüşme yaklaşık 4 saat devam etti ve heyet yeniden havayoluyla İstanbul'a geri döndü.