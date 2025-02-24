İmralı heyeti Öcalan ile görüşecek: DEM Parti tarih verdi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Meclis’te gündemdeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kağızman Belediyesi'ne kayyım atanmasına tepki gösteren Koçyiğit, "Arkadaşlarımız ceza aldıkları için kayyım atanmıyor. Kayyım atanmak için arkadaşlarımıza ceza veriliyor. Hızlandırılmış yargısal süreçler, uydurma suçlar, uydurma gizli tanıklar eliyle arkadaşlarımıza ceza veriliyor. Neden bu kadar acele ediyorlar? Çünkü AKP'nin acelesi var. AKP'nin daha fazla kaynakların halka gitmesine tahammülü yok. AKP yandaşlarına kaynak aktarmak istiyor. AKP, oradaki belediyelerin içini boşaltmak istiyor" dedi.

"TARİHİ ÇAĞRININ TAKVİMİ DE NETLEŞMİŞ OLACAK"

Koçyiğit, DEM Parti İmralı heyetinin birkaç gün içinde PKK Lideri Abdullah Öcalan ile görüşeceğini açıkladı. Koçyiğit, açıklamasında şunları kaydetti:

"Heyetimiz birkaç gün içerisinde İmralı'ya gidecek. Bununla ilgili bu gerekli başvuruları; birkaç gün içerisinde, bugün veya yarın yapmasını bekliyoruz. Hazırlıklar tamamlanıyor başvuru için ve İmralı'da yapılacak ziyarette özellikle Güney Kürdistan'da yapılan ziyaretlerin bilgileri, yapılan tartışmalar kendisine Öcalan'a aktarılacak ve bu görüşmeden sonra da Öcalan'la beraber yapılacak tarihi çağrının takvimi de netleşmiş olacak ve çok kısa bir süre içerisinde de gerçek anlamda 100 yıllık, yüzyılı aşkın olan Kürt sorunu, 40 yılı aşkın çatışmalı geçen Kürt sorununun çözümünde yeni bir dönemin başlangıcı olacak. O tarihi çağrının geleceğini de biliyoruz."

HATİMOĞULLARI 'ÇAĞRI YAPMASINI BEKLİYORUZ' DEMİŞTİ

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İngiltere ve Almanya'da Alevi örgütleri tarafından düzenlenen konferanslarda yaptığı konuşmada, PKK lideri Abdullah Öcalan'dan 'yakın zamanda bir açıklama' beklediklerini belirtmişti.