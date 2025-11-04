İmralı Heyeti, Öcalan’ın mesajını paylaştı: Kürt olgusu Cumhuriyet’in yasallığına dahil edilmeli

DEM Parti İmralı Heyeti, dün İmralı'da gerçekleştirdiği PKK lideri Abdullah Öcalan ziyaretine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, üç saat süren görüşmenin olumlu geçtiği belirtilirken, Öcalan'ın 'sağlığı ve moralinin oldukça güçlü olduğu' ifade edildi.

Açıklamada, Abdullah Öcalan'ın sürece ilişkin son değerlendirmeleri paylaşıldı.

"HUKUKSAL TEMEL" VURGUSU YAPTI

Heyetin aktardığına göre Öcalan, şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz süreci ilerletebilmek, tarihi ve sosyolojiyi daha fazla ciddiye almayı gerektiriyor. Türk-Kürt ilişkisinin bin yıllık iki sütun olarak bugüne geldiğinin tespit edilmesi önemlidir. Bu sütunların görülmesi, anlaşılması ve onarılması suretiyle birlikteliğin güçlendirilmesi gerekir.

Çizgiler çekerek değil, güncel sorunlarımızı da kapsayacak bir ufuk oluşturarak hareket etmeliyiz.

Sınırlı şartlarda tarihi bir mesele için ciddi bir çaba sarf ediyoruz. Yıkıcı ve negatif değil, pozitif bir aşamayı geliştirmeye çalışıyoruz. Kürt olgusunun tüm boyutlarıyla Cumhuriyetin yasallığına dahil edilmesi ve bunun için güçlü bir geçiş süreci temel alınmalıdır. Bütünsel bir olgu olarak yasallığa geçiş, Demokratik Cumhuriyetin hukuksal temellerini sağlamlaştıracaktır.

Bugün dönemsel olarak eşiğinde olduğumuz demokratik entegrasyon imkanı hem yerellik hem evrenselliktir. Pozitif aşamaya geçebilmek için bu süreçte herkesin hassasiyet, ciddiyet ve sorumluluk bilinciyle hareket etmesi hayati önemdedir."